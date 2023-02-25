После больших февральских праздников в Курганской области потеплеет до ноля градусов. Данными на 27 февраля поделились метеорологи Курганского ЦГМС.
«27 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Возможны порывы до 14 м/с», — передают зауральские метеорологи.
Курганцев уже предупреждали, что в конце февраля температура воздуха может подняться до -1 градуса. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что на последний зимний месяц спрогнозирована теплая погода. При этом февраль будет малоснежным, писал Винштейн в соцсети.
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