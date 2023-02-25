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После масленичной недели в Курганской области потеплеет до ноля градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
По данным синоптиков, в Зауралье потеплеет после выходных Фото:

После больших февральских праздников в Курганской области потеплеет до ноля градусов. Данными на 27 февраля поделились метеорологи Курганского ЦГМС.

«27 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Возможны порывы до 14 м/с», — передают зауральские метеорологи.

Курганцев уже предупреждали, что в конце февраля температура воздуха может подняться до -1 градуса. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что на последний зимний месяц спрогнозирована теплая погода. При этом февраль будет малоснежным, писал Винштейн в соцсети.

В Курганской области потеплеет после масленичной недели
Фото:

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После больших февральских праздников в Курганской области потеплеет до ноля градусов. Данными на 27 февраля поделились метеорологи Курганского ЦГМС. «27 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Возможны порывы до 14 м/с», — передают зауральские метеорологи. Курганцев уже предупреждали, что в конце февраля температура воздуха может подняться до -1 градуса. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что на последний зимний месяц спрогнозирована теплая погода. При этом февраль будет малоснежным, писал Винштейн в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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