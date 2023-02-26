26 февраля 2023

В Тюмени осудили дилеров, которые прятали наркотики в картошке

© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, пробирка, наука, хозяйство, картофель, лаборатория, агрономический факультет, размножение картофеля
Мужчины фаршировали картофель запрещенными веществами Фото:

Двое тюменцев отправятся в колонию строго режима за оборудование тайников с наркотиками, которые они прятали в картошке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Тюмени двое 36-летних мужчин осуждены по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом с целью работы в роли „курьеров-закладчиков“. С целью маскировки злоумышленники изготавливали тайники для наркотических средств из плодов картофеля, которые развозили по городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Дилеров задержали в феврале 2022 года. Спустя год мужчинам вынесли приговор. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй — 7,5. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

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Двое тюменцев отправятся в колонию строго режима за оборудование тайников с наркотиками, которые они прятали в картошке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тюмени двое 36-летних мужчин осуждены по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом с целью работы в роли „курьеров-закладчиков“. С целью маскировки злоумышленники изготавливали тайники для наркотических средств из плодов картофеля, которые развозили по городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Дилеров задержали в феврале 2022 года. Спустя год мужчинам вынесли приговор. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй — 7,5. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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