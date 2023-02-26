В Тюмени осудили дилеров, которые прятали наркотики в картошке

27 февраля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Мужчины фаршировали картофель запрещенными веществами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое тюменцев отправятся в колонию строго режима за оборудование тайников с наркотиками, которые они прятали в картошке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тюмени двое 36-летних мужчин осуждены по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом с целью работы в роли „курьеров-закладчиков“. С целью маскировки злоумышленники изготавливали тайники для наркотических средств из плодов картофеля, которые развозили по городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Дилеров задержали в феврале 2022 года. Спустя год мужчинам вынесли приговор. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй — 7,5. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

Двое тюменцев отправятся в колонию строго режима за оборудование тайников с наркотиками, которые они прятали в картошке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тюмени двое 36-летних мужчин осуждены по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом с целью работы в роли „курьеров-закладчиков“. С целью маскировки злоумышленники изготавливали тайники для наркотических средств из плодов картофеля, которые развозили по городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Дилеров задержали в феврале 2022 года. Спустя год мужчинам вынесли приговор. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй — 7,5. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.