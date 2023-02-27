В Перми появилась новая экскурсия по монастырям города

28 февраля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Экскурсия по трем монастырям продлится три часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермякам предлагают посетить новую экскурсию «Монастыри Перми». Это автобусный мини-тур в главные храмы города. Анонс первого выезда выложили организаторы — проект «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» — в своих соцсетях. «Что увидим? Мужской монастырь Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе, Богородице-Казанской Серафимо-Алексеевский Бахаревский Женский монастырь и Женский монастырь Успения Пресятой Богородицы. О чем узнаем? Об особенностях каждого монастыря, об особо почитаемых чудотворных иконах, о жемчужине пермской архитектуры 19 века с майоликовым панно Николая Константиновича Рериха», — указано в описании экскурсии. Экскурсия состоится 7 марта в 10:30 и продлится три часа. Стартует и финиширует тур у памятника «Пермяк — соленые уши». Стоимость экскурсии — 950 рублей. В стоимость входит посещение трех действующих монастырей, аренда туристического автобуса, обед в женском монастыре. Дополнительно за экскурсию в мужском монастыре придется заплатить еще сто рублей.

Пермякам предлагают посетить новую экскурсию «Монастыри Перми». Это автобусный мини-тур в главные храмы города. Анонс первого выезда выложили организаторы — проект «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» — в своих соцсетях. «Что увидим? Мужской монастырь Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе, Богородице-Казанской Серафимо-Алексеевский Бахаревский Женский монастырь и Женский монастырь Успения Пресятой Богородицы. О чем узнаем? Об особенностях каждого монастыря, об особо почитаемых чудотворных иконах, о жемчужине пермской архитектуры 19 века с майоликовым панно Николая Константиновича Рериха», — указано в описании экскурсии. Экскурсия состоится 7 марта в 10:30 и продлится три часа. Стартует и финиширует тур у памятника «Пермяк — соленые уши». Стоимость экскурсии — 950 рублей. В стоимость входит посещение трех действующих монастырей, аренда туристического автобуса, обед в женском монастыре. Дополнительно за экскурсию в мужском монастыре придется заплатить еще сто рублей.