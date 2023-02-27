27 февраля 2023

В Перми появилась новая экскурсия по монастырям города

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, рождество, пасха, колокольня, крещение, звонница, храм, православие, деревенский храм, юго камский, колокола храма
Экскурсия по трем монастырям продлится три часа Фото:

Пермякам предлагают посетить новую экскурсию «Монастыри Перми». Это автобусный мини-тур в главные храмы города. Анонс первого выезда выложили организаторы — проект «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» — в своих соцсетях.

«Что увидим? Мужской монастырь Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе, Богородице-Казанской Серафимо-Алексеевский Бахаревский Женский монастырь и Женский монастырь Успения Пресятой Богородицы. О чем узнаем? Об особенностях каждого монастыря, об особо почитаемых чудотворных иконах, о жемчужине пермской архитектуры 19 века с майоликовым панно Николая Константиновича Рериха», — указано в описании экскурсии.

Экскурсия состоится 7 марта в 10:30 и продлится три часа. Стартует и финиширует тур у памятника «Пермяк — соленые уши». Стоимость экскурсии — 950 рублей. В стоимость входит посещение трех действующих монастырей, аренда туристического автобуса, обед в женском монастыре. Дополнительно за экскурсию в мужском монастыре придется заплатить еще сто рублей.

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Пермякам предлагают посетить новую экскурсию «Монастыри Перми». Это автобусный мини-тур в главные храмы города. Анонс первого выезда выложили организаторы — проект «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» — в своих соцсетях. «Что увидим? Мужской монастырь Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе, Богородице-Казанской Серафимо-Алексеевский Бахаревский Женский монастырь и Женский монастырь Успения Пресятой Богородицы. О чем узнаем? Об особенностях каждого монастыря, об особо почитаемых чудотворных иконах, о жемчужине пермской архитектуры 19 века с майоликовым панно Николая Константиновича Рериха», — указано в описании экскурсии. Экскурсия состоится 7 марта в 10:30 и продлится три часа. Стартует и финиширует тур у памятника «Пермяк — соленые уши». Стоимость экскурсии — 950 рублей. В стоимость входит посещение трех действующих монастырей, аренда туристического автобуса, обед в женском монастыре. Дополнительно за экскурсию в мужском монастыре придется заплатить еще сто рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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