Полиция предъявила претензии дорожникам из-за состояния трасс в ХМАО

МВД в ХМАО потребовало от «Юграсервистранс» убрать сугробы с дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдел Министерства внутренних дел в ХМАО вынес компании «Юграсервистранс» предостережение за нарушения при содержании дорог в Советском. В документах, размещенных на портале Единого реестра проверок, указано, что неубранный снег на городских дорогах создает опасность для передвижения транспорта.

«Проезжая часть автомобильных дорог в Советском занесена рыхлым снегом. Данные сведения указывают, что нарушены обязательные требования к эксплуатационному состоянию дорог, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в документах.

Полицейские уже выдвигали подобные претензии к компании «Юграсервистранс». Ведомство требовало устранить скользкие участки на дорогах и снежные валы, перегораживающие проезд.

Агентство направило в «Юграсервистранс» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее URA.RU сообщало, что после обильного снегопада жители Нижневартовского района пожаловались на работу муниципальных служб по очистке дорог. Администрация приняла решение еженедельно проводить рейды для контроля и выявления случаев некачественной уборки снега.