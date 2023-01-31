В ХМАО власти отчитались о борьбе с последствиями снегопада

31 января 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Уборка поселений проводится в усиленном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовском районе (ХМАО) после обильных снегопадов работа по очистке поселений проводится в усиленном режиме, а жалобы местных жителей в соцсетях оперативно отработаны специалистами и переданы ответственным лицам. Об этом сообщается на официальном telegram-канале районной администрации. «На выходных во многих городах Югры прошли обильные снегопады — буквально за сутки снежный покров увеличился около на 20 см. Муниципальный центр управления разъясняет, что работа по очистке сейчас идет в усиленном режиме. Жители пишут комментарии в социальных сетях и публикуют фотографии снега во дворах. Все обращения были оперативно отработаны специалистами отраслевых блоков Муниципального центра управления и переданы ответственным лицам», — говорится в сообщении властей. Отмечается, что подрядными организациями были проведены мероприятия по очистке придомовых территорий, пешеходных тротуаров, а также работы по расширению автомобильных дорог с вывозом снежных масс на полигон. Для контроля и выявления случаев некачественной уборки снега еженедельно проводятся рейды административной комиссии. Помимо этого, администрация Нижневартовского района просит жителей поселений своевременно убирать личные автомобили, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) дорожники и дворники борются с последствиями снегопада. В подрядных организациях задействовали всю имеющуюся технику, а в ночное время сотрудникам предприятий продлевают смены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовском районе (ХМАО) после обильных снегопадов работа по очистке поселений проводится в усиленном режиме, а жалобы местных жителей в соцсетях оперативно отработаны специалистами и переданы ответственным лицам. Об этом сообщается на официальном telegram-канале районной администрации. «На выходных во многих городах Югры прошли обильные снегопады — буквально за сутки снежный покров увеличился около на 20 см. Муниципальный центр управления разъясняет, что работа по очистке сейчас идет в усиленном режиме. Жители пишут комментарии в социальных сетях и публикуют фотографии снега во дворах. Все обращения были оперативно отработаны специалистами отраслевых блоков Муниципального центра управления и переданы ответственным лицам», — говорится в сообщении властей. Отмечается, что подрядными организациями были проведены мероприятия по очистке придомовых территорий, пешеходных тротуаров, а также работы по расширению автомобильных дорог с вывозом снежных масс на полигон. Для контроля и выявления случаев некачественной уборки снега еженедельно проводятся рейды административной комиссии. Помимо этого, администрация Нижневартовского района просит жителей поселений своевременно убирать личные автомобили, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) дорожники и дворники борются с последствиями снегопада. В подрядных организациях задействовали всю имеющуюся технику, а в ночное время сотрудникам предприятий продлевают смены.