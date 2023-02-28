В ЯНАО к концу недели вернутся метели и сильный ветер

Синоптики обещают метели и морозную погоду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО синоптики к концу рабочей недели ожидают возвращение метелей и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«3 марта в ЯНАО ожидается ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с, местами метели. Температура воздуха: ночью от -21 до -26 градусов, днем от -13 до -18, небольшой снег и переменная облачность», — сообщают синоптики на сайте управления.

По данным сервиса Gismeteo, в Новом Уренгое 3—5 марта ожидаемая температура воздуха от -12 днем, до -23 ночью. В субботу и воскресенье ветер спадет, прогнозируется небольшой снег. В Тарко-Сале в эти дни будет так же морозно: от -11 градусов днем и до -22 градусов ночью, пасмурно и небольшой снег. Скорость ветра 3 марта составит 13 метров в секунду с последующим снижением в выходные.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды 23 февраля задержаны шесть регулярных вертолетных рейсов авиакомпании «Ямал». Все они были перенесены на следующий день.