Прокуратура в ЯНАО проверит тарифы на перевозку животных авиакомпании «Ямал» после публикации URA.RU

01 марта 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Прокуратура заинтересовалась тарифами авиакомпании «Ямал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новоуренгойская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о жалобах жителей на завышенную стоимость перевозки животных, инициировала проверку соответствующих тарифов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку по информации размещенной в средствах массовой информации. Транспортной прокуратурой в целях проверки обоснованности применения авиакомпанией „Ямал“ тарифов при перевозке животных, указанных в публикации, организован анализ состояния законности в сфере защиты прав потребителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что согласно правилам авиакомпании стоимость перевозки животного варьируется от 4 400 рублей до 15 000 рублей, в зависимости от веса и места провоза. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, на авиакомпанию «Ямал», которая якобы завысила цену на перевозку животных. В комментариях к посту, опубликованному в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» горожане отметили, что билет на ребенка обходится дешевле, чем на животного.

Новоуренгойская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о жалобах жителей на завышенную стоимость перевозки животных, инициировала проверку соответствующих тарифов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку по информации размещенной в средствах массовой информации. Транспортной прокуратурой в целях проверки обоснованности применения авиакомпанией „Ямал“ тарифов при перевозке животных, указанных в публикации, организован анализ состояния законности в сфере защиты прав потребителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что согласно правилам авиакомпании стоимость перевозки животного варьируется от 4 400 рублей до 15 000 рублей, в зависимости от веса и места провоза. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, на авиакомпанию «Ямал», которая якобы завысила цену на перевозку животных. В комментариях к посту, опубликованному в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» горожане отметили, что билет на ребенка обходится дешевле, чем на животного.