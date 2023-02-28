28 февраля 2023
27 февраля 2023

Прокуратура в ЯНАО проверит тарифы на перевозку животных авиакомпании «Ямал» после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Прокуратура заинтересовалась тарифами авиакомпании «Ямал» Фото:

Новоуренгойская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о жалобах жителей на завышенную стоимость перевозки животных, инициировала проверку соответствующих тарифов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку по информации размещенной в средствах массовой информации. Транспортной прокуратурой в целях проверки обоснованности применения авиакомпанией „Ямал“ тарифов при перевозке животных, указанных в публикации, организован анализ состояния законности в сфере защиты прав потребителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что согласно правилам авиакомпании стоимость перевозки животного варьируется от 4 400 рублей до 15 000 рублей, в зависимости от веса и места провоза.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, на авиакомпанию «Ямал», которая якобы завысила цену на перевозку животных. В комментариях к посту, опубликованному в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» горожане отметили, что билет на ребенка обходится дешевле, чем на животного.

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Новоуренгойская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о жалобах жителей на завышенную стоимость перевозки животных, инициировала проверку соответствующих тарифов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку по информации размещенной в средствах массовой информации. Транспортной прокуратурой в целях проверки обоснованности применения авиакомпанией „Ямал“ тарифов при перевозке животных, указанных в публикации, организован анализ состояния законности в сфере защиты прав потребителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что согласно правилам авиакомпании стоимость перевозки животного варьируется от 4 400 рублей до 15 000 рублей, в зависимости от веса и места провоза. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, на авиакомпанию «Ямал», которая якобы завысила цену на перевозку животных. В комментариях к посту, опубликованному в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» горожане отметили, что билет на ребенка обходится дешевле, чем на животного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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