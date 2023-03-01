В екатеринбургском метро устроили органный концерт

Пассажиры метро застали органный концерт днем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В день старта музыкального фестиваля Bach-Fest музыкант и арт-директор мероприятия Тарас Багинец сыграл на цифровом органе в метро. Инструмент доставили на станцию «Площадь 1905 года» ночью. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы это место давно облюбовали, правда,не органом — у нас тут были выставки. Во-первых, нам хотелось, чтобы как можно больше людей услышало орган. Во-вторых, нам казалось, что эти своды дают то, чего не хватает в филармонии. Этот инструмент требует очень большой реверберации», — пояснил выбор места директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Сам Багинец рассказал, что это не первый раз, когда филармония выступает в необычных местах: ранее музыканты давали концерты на «Екатеринбург Арене» и в Океанариуме. «Я думаю, что те люди, которые собрались сейчас вокруг органа, заинтересовались [музыкой] и в первый раз придут в филармонию», — уверен музыкант. Во время выступления он исполнил три знаковых произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Концерт-открытие фестиваля Bach-Fest пройдет 1 марта в Большом зале Свердловской филармонии. В этот день на сцену выйдет маэстро Олег Романенко и участники многолетнего проекта по исполнению всех кантат Баха в Москве. В течение всего фестиваля в филармонии выступит более 300 музыкантов — три оркестра, хоровые коллективы и известные солисты. Кроме того, в программе фестиваля запланированы экскурсии к органу, органная дуэль и лекции.