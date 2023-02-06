В центре Екатеринбурга прозвучала залповая стрельба. Фото, видео

07 февраля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Залпы из пушек напугали некоторых мимо проходящих людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Плотинке прозвучали залпы из демидовских пушек в честь старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию города. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Сейчас мы дадим старт 50-летию органа, музыкального фестиваля BACH-FEST и празднованию 300-летия Екатеринбурга», — рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. После его слов демидовские пушки были заряжены и совершили два выстрела. Мероприятия BACH-FEST стартуют в Екатеринбурге с 1 марта. В честь 300-летия города организаторы впервые проведут параллели между историей столицы Урала и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В рамках фестиваля ожидаются органная дуэль и концерты, лекции и дискуссии. Организаторы фестиваля BACH-FEST решили вспомнить традиции Санкт-Петербурга, где каждый день возле Петропавловской крепости звучат залпы пушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Плотинке прозвучали залпы из демидовских пушек в честь старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию города. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Сейчас мы дадим старт 50-летию органа, музыкального фестиваля BACH-FEST и празднованию 300-летия Екатеринбурга», — рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. После его слов демидовские пушки были заряжены и совершили два выстрела. Мероприятия BACH-FEST стартуют в Екатеринбурге с 1 марта. В честь 300-летия города организаторы впервые проведут параллели между историей столицы Урала и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В рамках фестиваля ожидаются органная дуэль и концерты, лекции и дискуссии.