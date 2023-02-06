06 февраля 2023

В центре Екатеринбурга прозвучала залповая стрельба. Фото, видео

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Залпы из пушек напугали некоторых мимо проходящих людей Фото:

В Екатеринбурге на Плотинке прозвучали залпы из демидовских пушек в честь старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию города. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Сейчас мы дадим старт 50-летию органа, музыкального фестиваля BACH-FEST и празднованию 300-летия Екатеринбурга», — рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. После его слов демидовские пушки были заряжены и совершили два выстрела.

Мероприятия BACH-FEST стартуют в Екатеринбурге с 1 марта. В честь 300-летия города организаторы впервые проведут параллели между историей столицы Урала и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В рамках фестиваля ожидаются органная дуэль и концерты, лекции и дискуссии.

Организаторы фестиваля BACH-FEST решили вспомнить традиции Санкт-Петербурга, где каждый день возле Петропавловской крепости звучат залпы пушек
Фото:

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В Екатеринбурге на Плотинке прозвучали залпы из демидовских пушек в честь старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию города. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Сейчас мы дадим старт 50-летию органа, музыкального фестиваля BACH-FEST и празднованию 300-летия Екатеринбурга», — рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. После его слов демидовские пушки были заряжены и совершили два выстрела. Мероприятия BACH-FEST стартуют в Екатеринбурге с 1 марта. В честь 300-летия города организаторы впервые проведут параллели между историей столицы Урала и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В рамках фестиваля ожидаются органная дуэль и концерты, лекции и дискуссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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