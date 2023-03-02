В торговых центрах Екатеринбурга задержали 25 подростков

Полицейские провели рейды в двух торговых центрах Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские провели профилактические рейды по торговым центрам Екатеринбурга. Во время проверок были задержаны 40 человек, в том числе 25 подростков, рассказали URA.RU в пресс-группе городского управления МВД.

«Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в двух торговых центрах в Ленинском районе. Проверено свыше 40 человек, 25 из которых — несовершеннолетние, 6 — иностранные граждане. У двоих иностранцев выявлены нарушения миграционного законодательства, один 17-летний подросток привлечен к ответственности за употребление пива в общественном месте», — рассказали в полиции.

Один из рейдов проходил в «Гринвиче». Как предполагали читатели агентства, силовиков стянули туда из-за возможных провокаций участников «ЧВК Редан». В проверке участвовали сотрудники отдела охраны общественного порядка УМВД, участковые, сотрудники ППС и инспекторы ПДН. В УМВД отмечают, что продолжат рейды.