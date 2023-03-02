Военнослужащий из ЯНАО женится на девушке, которую встретил в зоне СВО

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО), который ушел в апреле прошлого года добровольно участвовать в спецоперации, женится на жительнице Мариуполя. Как рассказал корреспонденту URA.RU Иван, он встретил будущую супругу во время своего отпуска.
«У меня был небольшой отпуск и я какое-то время находился в Мариуполе. В свободный день решил с парнями отдохнуть. Когда гуляли, увидел компанию девушек, так и познакомились. Начали общаться, потом встречаться. Конечно, в моем положении сложно строить отношения, но она понимающая. Обязательно поженимся, когда все закончится», — рассказал он.
Иван уточнил, что его избранница родилась в Мариуполе и всегда там жила. Девушка окончила университет и работала преподавателем английского языка в младших классах. Также будущая супруга никогда не была на территории России. В будущем пара планирует посетить курорты Сочи и побывать в Абхазии.
«Родителям уже рассказал о девушке о своих планах. Они обрадовались, поехал защищать, а встретил любовь. Хотелось бы расписаться у нас на севере, показать, где я живу, со всеми познакомить. Потом хочу показать Россию и съездить отдохнуть», — резюмировал собеседник агентства.
Спецоперация на территориях Украины, о которой сообщил президент Владимир Путин, началась 24 февраля 2022 года. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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