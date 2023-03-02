С челябинской фирмы взыскали штраф за взятку мэру

03 марта 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Штраф в 500 тысяч рублей юридическому лицу назначил мировой судья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сатке (Челябинская область) по постановлению прокурора компания ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» оштрафована на 500 тыс. рублей за взятку главе Бердяушского поселения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Установлено, что представитель ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» в декабре 2020 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей главе Бердяушского городского поселения. Деньги предназначались за оказание содействия по заключению контракта по капитального ремонту Центральной котельной поселка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Данная фирма также фигурировала в уголовном деле бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина. Суд 1 марта приговорил его за получение взятки в особо крупном размере к колонии строгого режима на 13 лет. По версии следствия, замдиректор «Системы Управления» дал Белавкину во дворе его дома взятку за покровительство при строительстве котельной. Впоследствии взяткодатель начал сотрудничать со следствием и избежал тюремного наказания.

В Сатке (Челябинская область) по постановлению прокурора компания ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» оштрафована на 500 тыс. рублей за взятку главе Бердяушского поселения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Установлено, что представитель ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» в декабре 2020 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей главе Бердяушского городского поселения. Деньги предназначались за оказание содействия по заключению контракта по капитального ремонту Центральной котельной поселка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Данная фирма также фигурировала в уголовном деле бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина. Суд 1 марта приговорил его за получение взятки в особо крупном размере к колонии строгого режима на 13 лет. По версии следствия, замдиректор «Системы Управления» дал Белавкину во дворе его дома взятку за покровительство при строительстве котельной. Впоследствии взяткодатель начал сотрудничать со следствием и избежал тюремного наказания.