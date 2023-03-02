02 марта 2023

С челябинской фирмы взыскали штраф за взятку мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Штраф в 500 тысяч рублей юридическому лицу назначил мировой судья Фото:

В Сатке (Челябинская область) по постановлению прокурора компания ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» оштрафована на 500 тыс. рублей за взятку главе Бердяушского поселения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Установлено, что представитель ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» в декабре 2020 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей главе Бердяушского городского поселения. Деньги предназначались за оказание содействия по заключению контракта по капитального ремонту Центральной котельной поселка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Данная фирма также фигурировала в уголовном деле бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина. Суд 1 марта приговорил его за получение взятки в особо крупном размере к колонии строгого режима на 13 лет.

По версии следствия, замдиректор «Системы Управления» дал Белавкину во дворе его дома взятку за покровительство при строительстве котельной. Впоследствии взяткодатель начал сотрудничать со следствием и избежал тюремного наказания.

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В Сатке (Челябинская область) по постановлению прокурора компания ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» оштрафована на 500 тыс. рублей за взятку главе Бердяушского поселения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Установлено, что представитель ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы Управления» в декабре 2020 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей главе Бердяушского городского поселения. Деньги предназначались за оказание содействия по заключению контракта по капитального ремонту Центральной котельной поселка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Данная фирма также фигурировала в уголовном деле бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина. Суд 1 марта приговорил его за получение взятки в особо крупном размере к колонии строгого режима на 13 лет. По версии следствия, замдиректор «Системы Управления» дал Белавкину во дворе его дома взятку за покровительство при строительстве котельной. Впоследствии взяткодатель начал сотрудничать со следствием и избежал тюремного наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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