Пять школ Екатеринбурга присоединились к всероссийскому проекту по биатлону

Пять екатеринбургских школ Академического района присоединились к всероссийскому проекту «Биатлон в школу»

Осенью 2023 года школы примут участие в финале всероссийского марафона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские школы №16, №19, №23, №79, №123 и №181 Академического района присоединились к всероссийскому проекту «Биатлон в школу». Это послужило обеспечением образовательных учреждений 30 комплектами оборудования для учебного и тренировочного процесса в рамках урока физкультуры. Об этом URA.RU рассказал представитель проекта «ФОРЭС».

«Данные образовательные учреждения из Академического района осенью 2023 года смогут принять участие в финале всероссийского марафона. Проведение марафона поддержано двумя ведомствами — Министерством просвещения РФ и Министерством спорта РФ. Число участников из образовательных учреждений на всех этапах марафона составит 80 тысяч человек. Уральский проект, инициированный „Юностью России“ и компанией „ФОРЭС“, получил высокую оценку на федеральном уровне», — сказано в сообщении.

Проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО» реализует компания «ФОРЭС» и свердловское региональное отделение «Юность России». Уникальный мобильный комплекс для школьного биатлона начали разрабатывать в 2019 году. С 2021 года началась передача оборудования в школы и колледжи Урала и по состоянию на конец 2022 года в образовательный сектор поставлено более 1400 комплектов

«От многих федераций российского спорта и физкультурно-спортивных движений поступили предложения взаимодействия и внедрения в программу их соревновательной деятельности элементов биатлона», — рассказал глава свердловской общественной организации «Юность России» Юрий Громыко.

С момента старта проекта компания «ФОРЭС» направила на его реализацию почти 100 млн рублей. Советник исполнительного директора «ФОРЭС» по социальной работе Илья Потанин отметил, что проект имеет особое значение, соответствуя социальной стратегии вовлечения детей и молодежи в занятия спортом. «Надеемся, что наши усилия по созданию хорошей и доступной подготовительной базы в школах дадут результат и за несколько лет мы сформируем фундамент успешных выступлений наших спортсменов на соревнованиях всех уровней, в том числе и международном», — сказал Илья Потанин.

Ранее URA.RU сообщало, что Минспорта РФ поддержала проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО», разместивший стенд со специальным оборудованием на форуме «Мы вместе. Спорт». К проекту присоединились сотни школ из разных регионов РФ.