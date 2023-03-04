04 марта 2023
03 марта 2023
02 марта 2023

Вандалы в ЯНАО испортили новую спортивную площадку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по самбо в спортивной школе в г. Гагарин. Смоленская область, г. Гагарин, спортивная площадка, спорт, спортшкола, воркаут
Спортивная площадка в Салехарде открылась три недели назад Фото:

В Салехарде (ЯНАО) вандалы повредили тренажеры на новой спортивной площадке и раскидали мусор. Соответсвующий пост размещен в telegram-канале «Нам по дороге. Ямал».

«Детская и спортивная площадки, открывшиеся буквально три недели назад. Спорт без мозгов и правил. Везде мусор», — говорится в сообщении.

Зоны городской активности открылись в городе три недели назад. Сейчас помимо повреждений и мусора площадка расписана маркером.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в соцсетях возмутились вандалами, пишущими на стенах. В Надыме влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо.

На спортивной площадке разбросан мусор
Повреждены тренажеры
Спортивные элементы расписаны маркером

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В Салехарде (ЯНАО) вандалы повредили тренажеры на новой спортивной площадке и раскидали мусор. Соответсвующий пост размещен в telegram-канале «Нам по дороге. Ямал». «Детская и спортивная площадки, открывшиеся буквально три недели назад. Спорт без мозгов и правил. Везде мусор», — говорится в сообщении. Зоны городской активности открылись в городе три недели назад. Сейчас помимо повреждений и мусора площадка расписана маркером. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в соцсетях возмутились вандалами, пишущими на стенах. В Надыме влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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