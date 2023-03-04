В Салехарде (ЯНАО) вандалы повредили тренажеры на новой спортивной площадке и раскидали мусор. Соответсвующий пост размещен в telegram-канале «Нам по дороге. Ямал».
«Детская и спортивная площадки, открывшиеся буквально три недели назад. Спорт без мозгов и правил. Везде мусор», — говорится в сообщении.
Зоны городской активности открылись в городе три недели назад. Сейчас помимо повреждений и мусора площадка расписана маркером.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в соцсетях возмутились вандалами, пишущими на стенах. В Надыме влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо.
В Салехарде (ЯНАО) вандалы повредили тренажеры на новой спортивной площадке и раскидали мусор. Соответсвующий пост размещен в telegram-канале «Нам по дороге. Ямал». «Детская и спортивная площадки, открывшиеся буквально три недели назад. Спорт без мозгов и правил. Везде мусор», — говорится в сообщении. Зоны городской активности открылись в городе три недели назад. Сейчас помимо повреждений и мусора площадка расписана маркером. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в соцсетях возмутились вандалами, пишущими на стенах. В Надыме влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо.