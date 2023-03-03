В Надыме (ЯНАО) влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Его поступок вызвал возмущение у надымчан, которое они выразили в социальной сети «Вконтакте».
«Ну вот зачем? Надымчане, давайте вместе остановим вандализм, если видите [как кто-то рисует], сделайте замечание, обратитесь в полицию», — призывает автор поста в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети.
Большинство комментаторов выразили согласие с автором поста. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо. Также жители отметили, что надписи появляются не только на стенах домов, но и на остановочных комплексах.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале хулиганы повредили арт-объект. Их поступок попал на камеры видеонаблюдения.
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