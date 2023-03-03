03 марта 2023
02 марта 2023

Жители ЯНАО возмутились вандалами, пишущими на стенах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка эпохи New Renaissance в интерьерном центре Architector. Екатеринбург, граффити, граффитист
Житель Надыма призвал перестать писать на стенах домов Фото:

В Надыме (ЯНАО) влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Его поступок вызвал возмущение у надымчан, которое они выразили в социальной сети «Вконтакте».

«Ну вот зачем? Надымчане, давайте вместе остановим вандализм, если видите [как кто-то рисует], сделайте замечание, обратитесь в полицию», — призывает автор поста в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети.

Большинство комментаторов выразили согласие с автором поста. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо. Также жители отметили, что надписи появляются не только на стенах домов, но и на остановочных комплексах.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале хулиганы повредили арт-объект. Их поступок попал на камеры видеонаблюдения.

Фото:

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В Надыме (ЯНАО) влюбленный житель выразил свои эмоции с помощью надписи на стене дома. Его поступок вызвал возмущение у надымчан, которое они выразили в социальной сети «Вконтакте». «Ну вот зачем? Надымчане, давайте вместе остановим вандализм, если видите [как кто-то рисует], сделайте замечание, обратитесь в полицию», — призывает автор поста в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети. Большинство комментаторов выразили согласие с автором поста. Особо радикальные пользователи соцсети предложили изловить нарушителя и вымазать ему краской лицо. Также жители отметили, что надписи появляются не только на стенах домов, но и на остановочных комплексах. Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале хулиганы повредили арт-объект. Их поступок попал на камеры видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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