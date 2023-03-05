Из Челябинской области не выпустили десять тысяч тюльпанов в Казахстан

9800 тюльпанов без сертификатов не пропустили в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пункте «Бугристое» Троицкого района Челябинской области остановили две партии тюльпанов, отправленных в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На КПП „Бугристое“ 2 и 3 марта установлено два нарушения. С территории России 9800 тюльпанов пытались вывезти в Казахстан без фитосанитарных сертификатов. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции)», — уточнили в управлении.

Вывоз цветов запретили, а машины с грузом вернули на территорию РФ. Притом за 2023 год в Казахстан уже было вывезено 111,5 тысячи тюльпанов, которые прошли фитосанитарный контроль.