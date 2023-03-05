Бьюти-сфера Тюмени понесла очередные потери

В Тюмени закрывается магазин косметики для профессиональных визажистов Manly Pro

Магазин распродает остатки со склада с большой скидкой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени закрывается магазин российского бренда косметики Manly Pro. Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников. Марка выпускает профессиональную декоративную косметику для специалистов бьюти-индустрии.

«Наш магазин в Тюмени закрывается. Точную причину закрытия мы назвать не можем. Сейчас мы распродаем товар со скидкой 40% на весь ассортимент, пока не опустеет склад. Точная дата закрытия остается открытой», — сообщила корреспонденту URA.RU сотрудница магазина.

Корреспондент агентства связался с центральным офисом бренда Manly Pro. Там ответили, что магазин в Тюмени является партнерским, и они не несут ответственности за его деятельность.

О закрытии магазина высказались и представители бьюти-индустрии Тюмени. По их словам, из-за ухода брендов косметики в индустрии стало сложнее работать. «Это ужасная новость! Manly Pro — это российский бренд профессиональной косметики, разработанный специально для визажистов. Хорошая и разнообразная косметика! Это критично. У меня в кейсе процентов 20 из их продукции», — сообщила визажист из Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени исчезла марка американской косметики NYX. А французский бренд декоративной косметики L`Oreal перед окончательным уходом с рынка решил под видом акции поднять цены на свои продукты.