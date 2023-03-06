В Нижнем Тагиле мужчина на улице потерял сознание и умер. Фото

07 марта 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле Свердловской области очевидица днем 6 марта увидела на улице мужчину, неподвижно лежащего в снегу. Девушка вызвала скорую помощь, но когда медики приехали, мужчина уже был мертв, рассказала очевидица в соцсетях. «Я увидела мужчину, который лежал прямо на снегу. Вызвала скорую помощь, нам ответили, что бригада скоро приедет. <…> Наконец, когда скорая приехала, мужчина скончался», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу. Инцидент случился на улице Октябрьской революции. Девушка пояснила, что заметила мужчину в 14:50, медики, по ее словам, приехали в 15:21. Очевидица отметила, что за то время, пока врачи добирались до места происшествия, мимо лежащего мужчины проехали две машины. «Никто из водителей не остановился, чтобы помочь», — рассказала девушка. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственный комитет РФ по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не получены. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле Свердловской области очевидица днем 6 марта увидела на улице мужчину, неподвижно лежащего в снегу. Девушка вызвала скорую помощь, но когда медики приехали, мужчина уже был мертв, рассказала очевидица в соцсетях. «Я увидела мужчину, который лежал прямо на снегу. Вызвала скорую помощь, нам ответили, что бригада скоро приедет. <…> Наконец, когда скорая приехала, мужчина скончался», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу. Инцидент случился на улице Октябрьской революции. Девушка пояснила, что заметила мужчину в 14:50, медики, по ее словам, приехали в 15:21. Очевидица отметила, что за то время, пока врачи добирались до места происшествия, мимо лежащего мужчины проехали две машины. «Никто из водителей не остановился, чтобы помочь», — рассказала девушка. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственный комитет РФ по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не получены.