06 марта 2023

В Нижнем Тагиле мужчина на улице потерял сознание и умер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области очевидица днем 6 марта увидела на улице мужчину, неподвижно лежащего в снегу. Девушка вызвала скорую помощь, но когда медики приехали, мужчина уже был мертв, рассказала очевидица в соцсетях.

«Я увидела мужчину, который лежал прямо на снегу. Вызвала скорую помощь, нам ответили, что бригада скоро приедет. <…> Наконец, когда скорая приехала, мужчина скончался», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу.

Инцидент случился на улице Октябрьской революции. Девушка пояснила, что заметила мужчину в 14:50, медики, по ее словам, приехали в 15:21. Очевидица отметила, что за то время, пока врачи добирались до места происшествия, мимо лежащего мужчины проехали две машины. «Никто из водителей не остановился, чтобы помочь», — рассказала девушка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственный комитет РФ по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не получены.

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В Нижнем Тагиле Свердловской области очевидица днем 6 марта увидела на улице мужчину, неподвижно лежащего в снегу. Девушка вызвала скорую помощь, но когда медики приехали, мужчина уже был мертв, рассказала очевидица в соцсетях. «Я увидела мужчину, который лежал прямо на снегу. Вызвала скорую помощь, нам ответили, что бригада скоро приедет. <…> Наконец, когда скорая приехала, мужчина скончался», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу. Инцидент случился на улице Октябрьской революции. Девушка пояснила, что заметила мужчину в 14:50, медики, по ее словам, приехали в 15:21. Очевидица отметила, что за то время, пока врачи добирались до места происшествия, мимо лежащего мужчины проехали две машины. «Никто из водителей не остановился, чтобы помочь», — рассказала девушка. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственный комитет РФ по Свердловской области. Ответы на момент публикации новости не получены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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