06 марта 2023

В Курганской области новый школьный автобус съехал в кювет на заснеженной дороге. Фото

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Губернатор Шумков Вадим вручает ключи от школьных автобусов. Курган
О съехавшем в кювет автобусе рассказали местные жители (архивное фото) Фото:

В Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на заснеженной дороге новый школьный автобус съехал в кювет. Об этом сообщили местные жители.

«Прошлый год также люди мучились. В этом году такая же картина, а как скорая должна доехать? Просто издевательство», — написал пользователь Рустам Маткаримов в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево». К посту, который прокомментировал пользователь, были прикреплены фотографии. На них видно школьный автобус, съехавший с дороги, которая ведет до деревни Музарбаева.

Под постом ответили представители госучерждения «Курганавтодор». «Для рассмотрения вопроса мы направили ваше сообщение профильным специалистам, в чьей компетенции находится ваш вопрос. Вернемся к вам с ответом до 9 марта», — ответили представители организации на жалобу.

Вечером 6 марта в регионе ввели ограничения на трассах, запретив движение автобусов. Это было связано с ухудшением погодных условий.

Так 6 марта выглядела дороги до деревни Музарбаева
Фото:

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В Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на заснеженной дороге новый школьный автобус съехал в кювет. Об этом сообщили местные жители. «Прошлый год также люди мучились. В этом году такая же картина, а как скорая должна доехать? Просто издевательство», — написал пользователь Рустам Маткаримов в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево». К посту, который прокомментировал пользователь, были прикреплены фотографии. На них видно школьный автобус, съехавший с дороги, которая ведет до деревни Музарбаева. Под постом ответили представители госучерждения «Курганавтодор». «Для рассмотрения вопроса мы направили ваше сообщение профильным специалистам, в чьей компетенции находится ваш вопрос. Вернемся к вам с ответом до 9 марта», — ответили представители организации на жалобу. Вечером 6 марта в регионе ввели ограничения на трассах, запретив движение автобусов. Это было связано с ухудшением погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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