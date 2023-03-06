О съехавшем в кювет автобусе рассказали местные жители (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на заснеженной дороге новый школьный автобус съехал в кювет. Об этом сообщили местные жители.

«Прошлый год также люди мучились. В этом году такая же картина, а как скорая должна доехать? Просто издевательство», — написал пользователь Рустам Маткаримов в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево». К посту, который прокомментировал пользователь, были прикреплены фотографии. На них видно школьный автобус, съехавший с дороги, которая ведет до деревни Музарбаева.

Под постом ответили представители госучерждения «Курганавтодор». «Для рассмотрения вопроса мы направили ваше сообщение профильным специалистам, в чьей компетенции находится ваш вопрос. Вернемся к вам с ответом до 9 марта», — ответили представители организации на жалобу.

Вечером 6 марта в регионе ввели ограничения на трассах, запретив движение автобусов. Это было связано с ухудшением погодных условий.