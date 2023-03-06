В Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на заснеженной дороге новый школьный автобус съехал в кювет. Об этом сообщили местные жители.
«Прошлый год также люди мучились. В этом году такая же картина, а как скорая должна доехать? Просто издевательство», — написал пользователь Рустам Маткаримов в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево». К посту, который прокомментировал пользователь, были прикреплены фотографии. На них видно школьный автобус, съехавший с дороги, которая ведет до деревни Музарбаева.
Под постом ответили представители госучерждения «Курганавтодор». «Для рассмотрения вопроса мы направили ваше сообщение профильным специалистам, в чьей компетенции находится ваш вопрос. Вернемся к вам с ответом до 9 марта», — ответили представители организации на жалобу.
Вечером 6 марта в регионе ввели ограничения на трассах, запретив движение автобусов. Это было связано с ухудшением погодных условий.
Так 6 марта выглядела дороги до деревни Музарбаева
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево»
В Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на заснеженной дороге новый школьный автобус съехал в кювет. Об этом сообщили местные жители. «Прошлый год также люди мучились. В этом году такая же картина, а как скорая должна доехать? Просто издевательство», — написал пользователь Рустам Маткаримов в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево». К посту, который прокомментировал пользователь, были прикреплены фотографии. На них видно школьный автобус, съехавший с дороги, которая ведет до деревни Музарбаева. Под постом ответили представители госучерждения «Курганавтодор». «Для рассмотрения вопроса мы направили ваше сообщение профильным специалистам, в чьей компетенции находится ваш вопрос. Вернемся к вам с ответом до 9 марта», — ответили представители организации на жалобу. Вечером 6 марта в регионе ввели ограничения на трассах, запретив движение автобусов. Это было связано с ухудшением погодных условий.