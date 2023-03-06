Тюменцы смогут 8 марта улететь в Москву меньше, чем за тысячу рублей. Скрин

07 марта 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Билет тарифа «Базовый» обойдется тюменцам в 888 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы смогут купить билет на самолет до Москвы на 8 марта меньше, чем за тысячу рублей. Информация о рейсе за символичные 888 рублей появилась на сайте авиакомпании «Победа». «Рейс Тюмень — Москва, отправление 8 марта 2023 года из аэропорта Рощино в 06:20. Прибытие в Москву в аэропорт Внуково в 07:25. Рейс прямой, стоимость билета тарифа Базовый — 888 рублей», — сообщает сайт авиакомпании. В цену тарифа включен провоз только ручной клади. Так же известно, что билет невозвратный. Если потребуется везти с собой багаж, билет обойдется в 2088 рублей. За эту цену можно будет уже выбрать себе место в салоне самолета. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпании регулярно запускают новые прямые рейсы из Тюмени. Одним из последних запустили рейс до Челябинска. Фото: официальный сайт авиакомпании «Победа»

Тюменцы смогут купить билет на самолет до Москвы на 8 марта меньше, чем за тысячу рублей. Информация о рейсе за символичные 888 рублей появилась на сайте авиакомпании «Победа». «Рейс Тюмень — Москва, отправление 8 марта 2023 года из аэропорта Рощино в 06:20. Прибытие в Москву в аэропорт Внуково в 07:25. Рейс прямой, стоимость билета тарифа Базовый — 888 рублей», — сообщает сайт авиакомпании. В цену тарифа включен провоз только ручной клади. Так же известно, что билет невозвратный. Если потребуется везти с собой багаж, билет обойдется в 2088 рублей. За эту цену можно будет уже выбрать себе место в салоне самолета. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпании регулярно запускают новые прямые рейсы из Тюмени. Одним из последних запустили рейс до Челябинска.