06 марта 2023

Тюменцы смогут 8 марта улететь в Москву меньше, чем за тысячу рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, топливо, роснефть, авиакомпания победа, заправщик
Билет тарифа «Базовый» обойдется тюменцам в 888 рублей Фото:

Тюменцы смогут купить билет на самолет до Москвы на 8 марта меньше, чем за тысячу рублей. Информация о рейсе за символичные 888 рублей появилась на сайте авиакомпании «Победа».

«Рейс Тюмень — Москва, отправление 8 марта 2023 года из аэропорта Рощино в 06:20. Прибытие в Москву в аэропорт Внуково в 07:25. Рейс прямой, стоимость билета тарифа Базовый — 888 рублей», — сообщает сайт авиакомпании.

В цену тарифа включен провоз только ручной клади. Так же известно, что билет невозвратный. Если потребуется везти с собой багаж, билет обойдется в 2088 рублей. За эту цену можно будет уже выбрать себе место в салоне самолета.

Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпании регулярно запускают новые прямые рейсы из Тюмени. Одним из последних запустили рейс до Челябинска.

Фото:

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Тюменцы смогут купить билет на самолет до Москвы на 8 марта меньше, чем за тысячу рублей. Информация о рейсе за символичные 888 рублей появилась на сайте авиакомпании «Победа». «Рейс Тюмень — Москва, отправление 8 марта 2023 года из аэропорта Рощино в 06:20. Прибытие в Москву в аэропорт Внуково в 07:25. Рейс прямой, стоимость билета тарифа Базовый — 888 рублей», — сообщает сайт авиакомпании. В цену тарифа включен провоз только ручной клади. Так же известно, что билет невозвратный. Если потребуется везти с собой багаж, билет обойдется в 2088 рублей. За эту цену можно будет уже выбрать себе место в салоне самолета. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпании регулярно запускают новые прямые рейсы из Тюмени. Одним из последних запустили рейс до Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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