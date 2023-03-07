Минздрав Пермского края сменил главу перинатального центра

В пермском перинатальном центре сменилось руководство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В минздраве Прикамья приняли решение о смене руководства Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ). Ольга Лих ушла с поста заведующей. Новый руководитель медучреждения уже назначен, рассказали в профильном ведомстве.

«Новым заведующим ПКПЦ и заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи назначен Дмитрий Владимирович Михневич. Он ранее работал замглавврача по контролю качества и клинико-экспертной работе в Пермской краевой клинической больнице», — пояснили в пресс-службе министерства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В 2017 году Михневич занимал пост замдиректора департамента здравоохранения в Севастополе. В то время ведомством руководил Антон Бахлыков — бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.

URA.RU уже писало, что в прошлом году Перинатальный центр краевой клинической больницы получил новое медицинское оборудование, обещанное главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Тогда правительство РФ выделило региону 200 млн рублей.