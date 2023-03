WSJ: ЦРУ и Белый дом допускали, что Украина подорвала «Северные потоки» еще в прошлом году

Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключили возможность того, что Украина имеет отношение к повреждению трубопроводов «Северные потоки». Об этом написали в The Wall Street Journal. «Еще в октябре официальные лица США, такие, как глава ЦРУ Уильям Бернс и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, рассматривали возможность, среди прочего, того, что за нападением стоит Украина», — написали в издании со ссылкой на осведомленные источники. В материале отметили, что ЦРУ отказалось комментировать эту ситуацию. Ранее в The New York Times со ссылкой на разведданные писали, что теракт на «Северных потоках» могла устроить проукраинская группировка. При этом, никаких доказательств, что к повреждениям трубопроводов причастен президент Украины Владимир Зеленский не было, передает телеканал 360. После того как зарубежные СМИ начали освещать подробности этой диверсии, началось складываться мнение, что Запад активно пытается обвинить во сем Киев, пишет деловое издание «Взгляд». При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев непричастен к повреждению трубопроводов, сообщает Life .

