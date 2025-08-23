Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь на границе с КНДР

Военнослужащие Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР в приграничном районе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заместителя начальника генерального штаба Корейской народной армии. По данным источника, южнокорейская сторона произвела более десяти выстрелов из крупнокалиберного пулемета в сторону северокорейских военнослужащих, занятых строительными работами вблизи пограничной линии.

«19 августа подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета против наших военнослужащих, которые вели строительство заграждений вблизи южной пограничной линии», — отмечается в пресс-релизе заместителя начальника генштаба КНА. Оно датировано 19 августа.

В Пхеньяне расценили произошедшее как «очень тревожное предзнаменование». Представители северокорейских вооруженных сил предупредили, что такие инциденты могут привести к неконтролируемому росту напряженности в регионе, где сосредоточены значительные военные силы обеих сторон

Ранее власти КНДР сообщали, что хотят закрепить в конституции нежелание укреплять отношения с Южной Кореей, сообщает RT. Военный эксперт Вадим Козюлин отмечал, что совместные военные учения США и Южной Кореи имеют риск привести к реальным боевым действиям, отмечается в публикации 360.ru.

