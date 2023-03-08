В Тюмени начнут учить работать шестилеток

Тюменские общественники разработали проект, в ходе которого шестилетних детей отправят на работу

09 марта 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Детям выдадут ножницы для изготовления аппликаций, заплатив за это игрушками Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские общественники подали заявку на грант, на средства от которого планируют приучать к труду шестилетних детей: детсадовцы будут изготавливать игровые наборы и получать за это зарплату игрушками. Проект размещен на сайте Фонда президентских грантов. «Сюжет проекта: мультгерой отправляет обращение в дошкольное учреждение, предлагает детям выполнить работу за материальное вознаграждение (игрушки, канцелярия и так далее), изготовить игровые наборы. Цель: начальное трудовое воспитание детей 6-7 лет», — говорится в заявке тюменских общественников, направленной на конкурс Фонда президентских грантов. Проект разработан НКО «Трудотека». Как объясняют авторы, в России с каждым годом растет число подростков от 14 лет, которые ищут работу. При этом в Тюмени нет программ начального трудового воспитания для детей. Идея, предложенная общественниками, должна помочь несовершеннолетним с малых лет приобщиться к работе и понять ее ценность. Общая реализация, по подсчетам НКО, обойдется в 1,2 млн рублей. У Фонда президентских грантов тюменцы запросили чуть менее полумиллиона, остальные деньги они готовы вложить сами.

Тюменские общественники подали заявку на грант, на средства от которого планируют приучать к труду шестилетних детей: детсадовцы будут изготавливать игровые наборы и получать за это зарплату игрушками. Проект размещен на сайте Фонда президентских грантов. «Сюжет проекта: мультгерой отправляет обращение в дошкольное учреждение, предлагает детям выполнить работу за материальное вознаграждение (игрушки, канцелярия и так далее), изготовить игровые наборы. Цель: начальное трудовое воспитание детей 6-7 лет», — говорится в заявке тюменских общественников, направленной на конкурс Фонда президентских грантов. Проект разработан НКО «Трудотека». Как объясняют авторы, в России с каждым годом растет число подростков от 14 лет, которые ищут работу. При этом в Тюмени нет программ начального трудового воспитания для детей. Идея, предложенная общественниками, должна помочь несовершеннолетним с малых лет приобщиться к работе и понять ее ценность. Общая реализация, по подсчетам НКО, обойдется в 1,2 млн рублей. У Фонда президентских грантов тюменцы запросили чуть менее полумиллиона, остальные деньги они готовы вложить сами.