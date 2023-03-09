Свердловский полицейский стал таксистом, чтобы заработать на жизнь

09 марта 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Бывший полицейский уверен, что получает гораздо больше, работая в такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший сотрудник ГУ МВД по Свердловской области Владимир уволился из ведомства, чтобы зарабатывать на такси, и увеличил свой доход в три раза. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Все началось несколько лет назад, когда на службе получал сущие копейки, а работа была „в поле“ — то есть весь день на ногах. Домой приходил просто поспать, жена бесилась с такого, и уговаривала уйти. По сути нигде, кроме полиции, не работал, поэтому выбор пал сначала на вакансию продавца, но это как-то не по-мужски. Поэтому стал таксовать. По началу (да и сейчас) зарплата не космическая, но в соотношении „силы-затраты“ такси куда выгоднее. В удачные месяцы зарабатываю в три, а иногда и в четыре раза больше, чем в органах», — рассказал собеседник агентства. По его словам, работа за рулем менее нервная и более спокойная с точки зрения возлагаемой на работника ответственности. Кроме того, меньше проблем с руководством, потому что Владимир возит пассажиров на своем автомобиле. Он подчеркнул, что незадолго до разговора с журналистом созванивался с бывшими коллегами и обсуждал их карьерные планы. «Многие задумываются об увольнении. Но сейчас не время. Если бы я сейчас работал в органах, никуда бы не ушел», — сказал Владимир, уточнив, что другой причиной увольнения стала серьезная болезнь, с которой служить нельзя. При этом бывший полицейский уточнил, что скучает по некоторым моментам работы в ГУ МВД. «Конечно, во многом служба интересная. Летом на свежем воздухе одно удовольствие работать, время незаметно пролетало. Сейчас в пробках сижу полдня, но семью кормить легче», — заключил Владимир. Источник URA.RU в силовых структурах, знакомый с работой правоохранителей, подчеркнул, что служба в полиции сложная, но подходит для людей определенного склада ума. «Если человек пришел в полицию за деньгами, то он зря пришел. Люди, которые служат, в первую очередь, хотят сохранить правопорядок, защитить своих земляков и близких. Полицейскими двигают благородные цели, а не желание набить карман», — уточнил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший сотрудник ГУ МВД по Свердловской области Владимир уволился из ведомства, чтобы зарабатывать на такси, и увеличил свой доход в три раза. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Все началось несколько лет назад, когда на службе получал сущие копейки, а работа была „в поле“ — то есть весь день на ногах. Домой приходил просто поспать, жена бесилась с такого, и уговаривала уйти. По сути нигде, кроме полиции, не работал, поэтому выбор пал сначала на вакансию продавца, но это как-то не по-мужски. Поэтому стал таксовать. По началу (да и сейчас) зарплата не космическая, но в соотношении „силы-затраты“ такси куда выгоднее. В удачные месяцы зарабатываю в три, а иногда и в четыре раза больше, чем в органах», — рассказал собеседник агентства. По его словам, работа за рулем менее нервная и более спокойная с точки зрения возлагаемой на работника ответственности. Кроме того, меньше проблем с руководством, потому что Владимир возит пассажиров на своем автомобиле. Он подчеркнул, что незадолго до разговора с журналистом созванивался с бывшими коллегами и обсуждал их карьерные планы. «Многие задумываются об увольнении. Но сейчас не время. Если бы я сейчас работал в органах, никуда бы не ушел», — сказал Владимир, уточнив, что другой причиной увольнения стала серьезная болезнь, с которой служить нельзя. При этом бывший полицейский уточнил, что скучает по некоторым моментам работы в ГУ МВД. «Конечно, во многом служба интересная. Летом на свежем воздухе одно удовольствие работать, время незаметно пролетало. Сейчас в пробках сижу полдня, но семью кормить легче», — заключил Владимир. Источник URA.RU в силовых структурах, знакомый с работой правоохранителей, подчеркнул, что служба в полиции сложная, но подходит для людей определенного склада ума. «Если человек пришел в полицию за деньгами, то он зря пришел. Люди, которые служат, в первую очередь, хотят сохранить правопорядок, защитить своих земляков и близких. Полицейскими двигают благородные цели, а не желание набить карман», — уточнил собеседник агентства.