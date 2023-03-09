Предприятие мэрии Перми закупило билеты в театр на миллион рублей

10 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Театр должен предоставить билеты на постановки, которые будут показаны в мае Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми акционерное общество «Ветеран», единственным учредителем которого является мэрия, приобрело билеты в театр на 995 тысяч рублей. Документации о проведении закупки у единственного поставщика размещена на ресурсе ЕИС «Закупки». Согласно документации, услуга юрлицу должна быть оказана в период с 14 по 25 мая 2023 года. «Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: договор по приобретению билетов на спектакль, одна условная единица», — сказано в документации. Какой именно театр предоставит «Ветерану» билеты, не уточняется. Ссылаясь на федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», АО указывает, что «составление и размещение протокола не предусмотрено». АО «Ветеран» (ранее — муниципальное предприятие) существует в Перми более 30 лет. Оно занимается доставкой пенсий, пособий и различных социальных выплат пенсионерам на дом. URA.RU рассказывало, что сейчас у пермяков есть возможность бесплатно побывать на премьере оперы Вагнера «Летучий голландец» (18+) в постановке столичного режиссера Константина Богомолова. Розыгрыш билетов проводит Пермский театр оперы и балета.

В Перми акционерное общество «Ветеран», единственным учредителем которого является мэрия, приобрело билеты в театр на 995 тысяч рублей. Документации о проведении закупки у единственного поставщика размещена на ресурсе ЕИС «Закупки». Согласно документации, услуга юрлицу должна быть оказана в период с 14 по 25 мая 2023 года. «Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: договор по приобретению билетов на спектакль, одна условная единица», — сказано в документации. Какой именно театр предоставит «Ветерану» билеты, не уточняется. Ссылаясь на федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», АО указывает, что «составление и размещение протокола не предусмотрено». АО «Ветеран» (ранее — муниципальное предприятие) существует в Перми более 30 лет. Оно занимается доставкой пенсий, пособий и различных социальных выплат пенсионерам на дом. URA.RU рассказывало, что сейчас у пермяков есть возможность бесплатно побывать на премьере оперы Вагнера «Летучий голландец» (18+) в постановке столичного режиссера Константина Богомолова. Розыгрыш билетов проводит Пермский театр оперы и балета.