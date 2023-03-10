Пермский экс-депутат, участвующий в СВО, похвалил Минобороны РФ за ботинки

Штурмовик Александр Григоренко похвалил Минобороны РФ за новые ботинки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-депутат заксобрания Пермского края и участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Григоренко похвалил Министерство обороны России. В своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» он отметил, что ведомство выслало новые удобные ботинки на замену традиционным берцам.

«В отряд пришли новые тактические ботинки от „Фарадея“. Они легче и удобнее берцев. Кроме того, у них усиленная прорезиненная подошва, похожая чем-то на трофейные ботинки от „Талана“, которые я носил летом. Последнее важно с точки зрения „антилепестковой“ защиты», — написал Григоренко в telegram-канале.

Он отметил, что также в этой истории радует скорость реакции ведомства. По его словам, всего за год Минобороны смогло произвести серьезное изменение, что для такой консервативной структуры как армия очень быстро. «Переход от сапогов к берцам, например, занял лет десять», — подчеркнул Григоренко.

Ранее экс-депутата Прикамья Александр Григоренко, участвующего в спецоперации на Украине, представили к награде «За отвагу» после штурма на Донбассе. На данный момент у штурмовика две награды, первую он получил в 2014—2015 годах, когда участвовал в боевых действиях в ЛНР. За время пребывания в зоне СВО Григоренко получил несколько ранений.