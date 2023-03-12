12 марта 2023
11 марта 2023

Курганский военный блогер попал в эфир Первого канала. Видео

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Курганец из зоны СВО стал героем передачи Первого канала Фото:

Участник СВО из Кургана Александр Пылков, называющий себя военкором, принял участие в программе «АнтиФэйк» Первого канала. Видео с участием курганского участника военных действий появилось на странице сообщества «Добрая земля» соцсети «ВКонтакте».

«Я приехал [в зону СВО], как пресс-служба батальона „Енисей“, и на перевалочном пункте увидел, что здесь <…> разные национальности, как тепло друг к другу относятся, — и возникла идея ролика объединения наций», — рассказал Пылков ведущим и гостям передачи.

Курганец решил сделать видеоролик, показывающий дружбу различных наций в казачьем батальоне «Енисей». «Здесь все как один защищаем интересы Родины. Предлагаю всем сегодня стать одним народом, одной страной и выполнять одни задачи», — говорит Пылков в видеоролике.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский казак рассказал о захваченных трофеях. Курганец показал несколько десятков ящиков с польскими снарядами.

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Участник СВО из Кургана Александр Пылков, называющий себя военкором, принял участие в программе «АнтиФэйк» Первого канала. Видео с участием курганского участника военных действий появилось на странице сообщества «Добрая земля» соцсети «ВКонтакте». «Я приехал [в зону СВО], как пресс-служба батальона „Енисей“, и на перевалочном пункте увидел, что здесь <…> разные национальности, как тепло друг к другу относятся, — и возникла идея ролика объединения наций», — рассказал Пылков ведущим и гостям передачи. Курганец решил сделать видеоролик, показывающий дружбу различных наций в казачьем батальоне «Енисей». «Здесь все как один защищаем интересы Родины. Предлагаю всем сегодня стать одним народом, одной страной и выполнять одни задачи», — говорит Пылков в видеоролике. Ранее URA.RU сообщало, что курганский казак рассказал о захваченных трофеях. Курганец показал несколько десятков ящиков с польскими снарядами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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