Пригожин заявил о расширении окружения Бахмута

Окружение Бахмута силами ЧВК «Вагнер» расширяется, уточнил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Окружение Бахмута (Артемовска) будет расширено силами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.
«Окружение Бахмута расширяется. Село Зализнянское (Бахмутский район) взят под контроль российскими силами», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
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