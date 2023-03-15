Пригожин заявил о расширении окружения Бахмута

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Окружение Бахмута силами ЧВК «Вагнер» расширяется, уточнил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Окружение Бахмута (Артемовска) будет расширено силами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.

«Окружение Бахмута расширяется. Село Зализнянское (Бахмутский район) взят под контроль российскими силами», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

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Окружение Бахмута (Артемовска) будет расширено силами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. «Окружение Бахмута расширяется. Село Зализнянское (Бахмутский район) взят под контроль российскими силами», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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