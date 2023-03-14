14 марта 2023

В ХМАО кадровиков собирают на консультацию по воинскому учету

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, новобранцы, военкомат, призыв в армию
В Мегионе кадровиков-мобистов соберут на обучение Фото:

В Мегионе (ХМАО) работников предприятий, ответственных за воинский учет, собирают на ежегодное обучение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов.

«У нас 21 марта пройдет обучение мобистов — так называют специалистов по мобилизационной подготовке. Обучение тех, кто занимается бронированием специалистов, необходимых для функционирования предприятий или учреждений, проводится ежегодно. Оно обязательно», — прокомментировал Алчинов.

По словам чиновника, мобисты оказывают содействие при поставке кадровых ресурсов, бронируют специалистов, занятых на ключевых постах, в случае военного положения. «Обучение не связано со специальной военной операцией. Однако, когда начались мероприятия в рамках СВО, выяснился ряд недочетов: кто-то не забронировал сотрудников, кто-то не поставил на учет новых работников. Соответственно, чтобы таких проблем в дальнейшем избежать, и проводится сбор мобистов», — добавил Алчинов.

Ранее URA.RU писало о совещаниях с военными, которое проводит правительство Курганской области. По данным инсайдеров, власти помогают военкоматам увеличить число контрактников.

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В Мегионе (ХМАО) работников предприятий, ответственных за воинский учет, собирают на ежегодное обучение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов. «У нас 21 марта пройдет обучение мобистов — так называют специалистов по мобилизационной подготовке. Обучение тех, кто занимается бронированием специалистов, необходимых для функционирования предприятий или учреждений, проводится ежегодно. Оно обязательно», — прокомментировал Алчинов. По словам чиновника, мобисты оказывают содействие при поставке кадровых ресурсов, бронируют специалистов, занятых на ключевых постах, в случае военного положения. «Обучение не связано со специальной военной операцией. Однако, когда начались мероприятия в рамках СВО, выяснился ряд недочетов: кто-то не забронировал сотрудников, кто-то не поставил на учет новых работников. Соответственно, чтобы таких проблем в дальнейшем избежать, и проводится сбор мобистов», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU писало о совещаниях с военными, которое проводит правительство Курганской области. По данным инсайдеров, власти помогают военкоматам увеличить число контрактников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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