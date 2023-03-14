В ХМАО кадровиков собирают на консультацию по воинскому учету

15 марта 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Мегионе кадровиков-мобистов соберут на обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) работников предприятий, ответственных за воинский учет, собирают на ежегодное обучение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов. «У нас 21 марта пройдет обучение мобистов — так называют специалистов по мобилизационной подготовке. Обучение тех, кто занимается бронированием специалистов, необходимых для функционирования предприятий или учреждений, проводится ежегодно. Оно обязательно», — прокомментировал Алчинов. По словам чиновника, мобисты оказывают содействие при поставке кадровых ресурсов, бронируют специалистов, занятых на ключевых постах, в случае военного положения. «Обучение не связано со специальной военной операцией. Однако, когда начались мероприятия в рамках СВО, выяснился ряд недочетов: кто-то не забронировал сотрудников, кто-то не поставил на учет новых работников. Соответственно, чтобы таких проблем в дальнейшем избежать, и проводится сбор мобистов», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU писало о совещаниях с военными, которое проводит правительство Курганской области. По данным инсайдеров, власти помогают военкоматам увеличить число контрактников.

В Мегионе (ХМАО) работников предприятий, ответственных за воинский учет, собирают на ежегодное обучение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов. «У нас 21 марта пройдет обучение мобистов — так называют специалистов по мобилизационной подготовке. Обучение тех, кто занимается бронированием специалистов, необходимых для функционирования предприятий или учреждений, проводится ежегодно. Оно обязательно», — прокомментировал Алчинов. По словам чиновника, мобисты оказывают содействие при поставке кадровых ресурсов, бронируют специалистов, занятых на ключевых постах, в случае военного положения. «Обучение не связано со специальной военной операцией. Однако, когда начались мероприятия в рамках СВО, выяснился ряд недочетов: кто-то не забронировал сотрудников, кто-то не поставил на учет новых работников. Соответственно, чтобы таких проблем в дальнейшем избежать, и проводится сбор мобистов», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU писало о совещаниях с военными, которое проводит правительство Курганской области. По данным инсайдеров, власти помогают военкоматам увеличить число контрактников.