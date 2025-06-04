В ХМАО организатор турнира по ММА сделал заявление после массовой драки

В ХМАО организатор турнира по ММА опроверг сведения о стрельбе на массовой драке

05 июня 2025 в 15:08 Размер текста - 17 +

Организатор турнира заявил, что все участники потасовки будут установлены Организатор турнира по ММА в ТЦ «Вершина Югры» в Сургуте Умар Ахмадов заявил, что они устанавливают участников массовой потасовки на спортивном соревновании. Он также опроверг сведения о том, что во время драки якобы была стрельба. «Та ситуация, которая произошла между спортсменами, это типовая ситуация, когда эмоции спортсменов берут верх и их начинают разнимать рефери и секунданты. Второе, конфликт, произошедший в толпе зрителей, никакого отношения к участникам мероприятия не имел. На сегодняшний день устанавливаются лица и причина конфликта. Я и моя команда осуждаем подобное поведение, считаем неприемлемым устраивать подобные потасовки в общественном месте», — сообщил URA.RU Ахмадов. Также организатор опроверг информацию о том, что во время массовой потасовки кто-то стрелял. На самом деле это охранник стучал палкой по металлической лестнице, звук был таким громким, что некоторые восприняли его за выстрелы. Правоохранительные органы продолжают проверку инцидента по статье УК РФ «Хулиганство». Ранее URA.RU писало, что организатор турнира по ММА в Сургуте отделался штрафом за массовую драку в ТЦ. Он заплатил 10 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организатор турнира по ММА в ТЦ «Вершина Югры» в Сургуте Умар Ахмадов заявил, что они устанавливают участников массовой потасовки на спортивном соревновании. Он также опроверг сведения о том, что во время драки якобы была стрельба. «Та ситуация, которая произошла между спортсменами, это типовая ситуация, когда эмоции спортсменов берут верх и их начинают разнимать рефери и секунданты. Второе, конфликт, произошедший в толпе зрителей, никакого отношения к участникам мероприятия не имел. На сегодняшний день устанавливаются лица и причина конфликта. Я и моя команда осуждаем подобное поведение, считаем неприемлемым устраивать подобные потасовки в общественном месте», — сообщил URA.RU Ахмадов. Также организатор опроверг информацию о том, что во время массовой потасовки кто-то стрелял. На самом деле это охранник стучал палкой по металлической лестнице, звук был таким громким, что некоторые восприняли его за выстрелы. Правоохранительные органы продолжают проверку инцидента по статье УК РФ «Хулиганство». Ранее URA.RU писало, что организатор турнира по ММА в Сургуте отделался штрафом за массовую драку в ТЦ. Он заплатил 10 000 рублей.