04 июня 2025

В ХМАО из окна многоэтажки выпал 35-летний мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из окна многоэтажного дома выпал 35-летний мужчина
В ХМАО из окна многоэтажного дома выпал 35-летний мужчина

В поселке Солнечный из окна многоэтажного дома выпал 35-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте, следственный комитет начал проверку.

«В поселке Солнечный из окна дома Космонавтов, 33 выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил telegram-канал К-Информ Сургут.

В Следственном комитете России по ХМАО агентству информацию подтвердили. Сейчас проводится процессуальная проверка. «Проводится процессуальная проверка следователем Сургутского межрайонного следственного отдела по сообщению по факту смерти мужчины 1990 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. По ее результатам силовики примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске пожилая женщина выпала из окна 13-го этажа. Инцидент произошел в 17 микрорайоне.

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В поселке Солнечный из окна многоэтажного дома выпал 35-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте, следственный комитет начал проверку. «В поселке Солнечный из окна дома Космонавтов, 33 выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил telegram-канал К-Информ Сургут. В Следственном комитете России по ХМАО агентству информацию подтвердили. Сейчас проводится процессуальная проверка. «Проводится процессуальная проверка следователем Сургутского межрайонного следственного отдела по сообщению по факту смерти мужчины 1990 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. По ее результатам силовики примут процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске пожилая женщина выпала из окна 13-го этажа. Инцидент произошел в 17 микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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