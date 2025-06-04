В ХМАО из окна многоэтажного дома выпал 35-летний мужчина

В поселке Солнечный из окна многоэтажного дома выпал 35-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте, следственный комитет начал проверку.
«В поселке Солнечный из окна дома Космонавтов, 33 выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил telegram-канал К-Информ Сургут.
В Следственном комитете России по ХМАО агентству информацию подтвердили. Сейчас проводится процессуальная проверка. «Проводится процессуальная проверка следователем Сургутского межрайонного следственного отдела по сообщению по факту смерти мужчины 1990 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. По ее результатам силовики примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске пожилая женщина выпала из окна 13-го этажа. Инцидент произошел в 17 микрорайоне.
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