04 июня 2025

Стала известна дата открытия памятника медработникам в Сургуте

Памятник медработникам в Сургуте откроют 15 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник планируют открыть ко Дню медицинского работника
Памятник планируют открыть ко Дню медицинского работника

В Сургуте планируют официальное открытие памятника медработникам в сквере «Старожилов» к 15 июня. Об этом URA.RU рассказал председатель сургутского профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Суровов.

«Ждем со дня на день поставку основных частей памятника. До 14 числа должен быть полностью закончен монтаж. Я очень надеюсь, что 15 июня — в День медицинского работника произойдет торжественное открытие», — рассказал Суровов.

Сбор средств на памятник длился два года, его стоимость составила более 12 миллионов рублей. Основной материал — гранит и бронза. Сама композиция будет представлять из себя камень с табличкой, обвитый тремя ангельскими крыльями. Вокруг будут стоять около 10 тумб с барельефами — в дальнейшем на них будут нанесены имена выдающихся медработников Югры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте планируют официальное открытие памятника медработникам в сквере «Старожилов» к 15 июня. Об этом URA.RU рассказал председатель сургутского профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Суровов. «Ждем со дня на день поставку основных частей памятника. До 14 числа должен быть полностью закончен монтаж. Я очень надеюсь, что 15 июня — в День медицинского работника произойдет торжественное открытие», — рассказал Суровов. Сбор средств на памятник длился два года, его стоимость составила более 12 миллионов рублей. Основной материал — гранит и бронза. Сама композиция будет представлять из себя камень с табличкой, обвитый тремя ангельскими крыльями. Вокруг будут стоять около 10 тумб с барельефами — в дальнейшем на них будут нанесены имена выдающихся медработников Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...