Стала известна дата открытия памятника медработникам в Сургуте

В Сургуте планируют официальное открытие памятника медработникам в сквере «Старожилов» к 15 июня. Об этом URA.RU рассказал председатель сургутского профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Суровов.
«Ждем со дня на день поставку основных частей памятника. До 14 числа должен быть полностью закончен монтаж. Я очень надеюсь, что 15 июня — в День медицинского работника произойдет торжественное открытие», — рассказал Суровов.
Сбор средств на памятник длился два года, его стоимость составила более 12 миллионов рублей. Основной материал — гранит и бронза. Сама композиция будет представлять из себя камень с табличкой, обвитый тремя ангельскими крыльями. Вокруг будут стоять около 10 тумб с барельефами — в дальнейшем на них будут нанесены имена выдающихся медработников Югры.
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