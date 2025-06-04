Стала известна дата открытия памятника медработникам в Сургуте

Памятник медработникам в Сургуте откроют 15 июня

05 июня 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Памятник планируют открыть ко Дню медицинского работника Екатерина Матвийчук В Сургуте планируют официальное открытие памятника медработникам в сквере «Старожилов» к 15 июня. Об этом URA.RU рассказал председатель сургутского профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Суровов. «Ждем со дня на день поставку основных частей памятника. До 14 числа должен быть полностью закончен монтаж. Я очень надеюсь, что 15 июня — в День медицинского работника произойдет торжественное открытие», — рассказал Суровов. Сбор средств на памятник длился два года, его стоимость составила более 12 миллионов рублей. Основной материал — гранит и бронза. Сама композиция будет представлять из себя камень с табличкой, обвитый тремя ангельскими крыльями. Вокруг будут стоять около 10 тумб с барельефами — в дальнейшем на них будут нанесены имена выдающихся медработников Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте планируют официальное открытие памятника медработникам в сквере «Старожилов» к 15 июня. Об этом URA.RU рассказал председатель сургутского профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Суровов. «Ждем со дня на день поставку основных частей памятника. До 14 числа должен быть полностью закончен монтаж. Я очень надеюсь, что 15 июня — в День медицинского работника произойдет торжественное открытие», — рассказал Суровов. Сбор средств на памятник длился два года, его стоимость составила более 12 миллионов рублей. Основной материал — гранит и бронза. Сама композиция будет представлять из себя камень с табличкой, обвитый тремя ангельскими крыльями. Вокруг будут стоять около 10 тумб с барельефами — в дальнейшем на них будут нанесены имена выдающихся медработников Югры.