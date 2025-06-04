В ХМАО в дачном кооперативе сгорели несколько домов и два автомобиля

Пожар в ХМАО уничтожил дачные дома и технику ChatGPT

В Нижневартовском районе на территории садового товарищества «Горняк» произошел пожар, в котором пострадало несколько строений и техника. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание к семи часам утра, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ранним утром 5 июня в 4:44 поступило сообщение о возгорании на территории садового товарищества „Горняк“. Пожар был локализован в 6:23, открытое горение ликвидировано в 7:04», — сообщили огнеборцы. В результате огнем уничтожены и повреждены на общей площади 168 квадратных метра три дачных дома, баня, хозпостройка и дровяник, два автомобиля и снегоход.

Уточняется, что о пожаре в экстренные службы сообщили слишком поздно. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение сразу нескольких строений. Позднее обнаружение пожара способствовало его быстрому распространению.

Всего к тушению привлекались 10 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС России. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства или эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.

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