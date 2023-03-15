Источник: найденные в квартире Екатеринбурга дети три дня жили с трупами

15 марта 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Силовики продолжают работать на месте происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Найденные в квартире с двумя маленькими детьми трупы мужчины и женщины, предположительно пролежали там около трех дней. Об этом URA.RU рассказал очевидец с места происшествия. «На вид — жесть. Лежали мертвыми так не день и не два. Бедные дети — три дня жить с трупами», — сообщил агентству очевидец. Тела мужчины и женщины обнаружили в одном из домов Екатеринбурга, расположенных по улице Таганской. Рядом с ними также нашли двух малолетних детей. Именно плач детей привлек к закрытой квартире сначала соседей, а затем и силовиков.

Найденные в квартире с двумя маленькими детьми трупы мужчины и женщины, предположительно пролежали там около трех дней. Об этом URA.RU рассказал очевидец с места происшествия. «На вид — жесть. Лежали мертвыми так не день и не два. Бедные дети — три дня жить с трупами», — сообщил агентству очевидец. Тела мужчины и женщины обнаружили в одном из домов Екатеринбурга, расположенных по улице Таганской. Рядом с ними также нашли двух малолетних детей. Именно плач детей привлек к закрытой квартире сначала соседей, а затем и силовиков.