Источник: найденные в квартире Екатеринбурга дети три дня жили с трупами

Силовики продолжают работать на месте происшествия
новость из сюжетаВ Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Найденные в квартире с двумя маленькими детьми трупы мужчины и женщины, предположительно пролежали там около трех дней. Об этом URA.RU рассказал очевидец с места происшествия.
«На вид — жесть. Лежали мертвыми так не день и не два. Бедные дети — три дня жить с трупами», — сообщил агентству очевидец.
Тела мужчины и женщины обнаружили в одном из домов Екатеринбурга, расположенных по улице Таганской. Рядом с ними также нашли двух малолетних детей. Именно плач детей привлек к закрытой квартире сначала соседей, а затем и силовиков.
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