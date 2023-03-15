Источник: найденные в квартире Екатеринбурга дети три дня жили с трупами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в поддержку СВО
Силовики продолжают работать на месте происшествия Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Найденные в квартире с двумя маленькими детьми трупы мужчины и женщины, предположительно пролежали там около трех дней. Об этом URA.RU рассказал очевидец с места происшествия.

«На вид — жесть. Лежали мертвыми так не день и не два. Бедные дети — три дня жить с трупами», — сообщил агентству очевидец.

Тела мужчины и женщины обнаружили в одном из домов Екатеринбурга, расположенных по улице Таганской. Рядом с ними также нашли двух малолетних детей. Именно плач детей привлек к закрытой квартире сначала соседей, а затем и силовиков.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Найденные в квартире с двумя маленькими детьми трупы мужчины и женщины, предположительно пролежали там около трех дней. Об этом URA.RU рассказал очевидец с места происшествия. «На вид — жесть. Лежали мертвыми так не день и не два. Бедные дети — три дня жить с трупами», — сообщил агентству очевидец. Тела мужчины и женщины обнаружили в одном из домов Екатеринбурга, расположенных по улице Таганской. Рядом с ними также нашли двух малолетних детей. Именно плач детей привлек к закрытой квартире сначала соседей, а затем и силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...