В Кургане скончалась Заслуженный врач РСФСР

15 марта 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Надежда Шаламова работала врачом в Кургане с 1958 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане скончалась Почетный гражданин города и Заслуженный врач РСФСР Надежда Шаламова. Данная информация была размещена 15 марта на сайте городской администрации. «Ушла из жизни Надежда Никоноровна Шаламова, Почетный гражданин города Кургана, Заслуженный врач РСФСР. <…> Глава города Кургана, администрация города и Курганская городская Дума выражают глубокие соболезнования родным и близким Надежды Никоноровны Шаламовой», — указано в сообщении. Шаламова родилась 22 декабря 1931 года в деревне Менщиково Кетовского района Курганской области. Она окончила Челябинский медицинский институт в 1958 году. После этого она начала работать в Курганской городской больнице, где была участковым врачом-терапевтом и заведующей терапевтическим отделением центральной поликлиники. Шаламова несколько раз была депутатом Советского районного Совета народных депутатов города Кургана. Ее награждали орденами Трудового Красного Знамени и Ленина, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 1974 году Шаламовой присвоили почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1998 году — звание «Почетный гражданин города Кургана».

В Кургане скончалась Почетный гражданин города и Заслуженный врач РСФСР Надежда Шаламова. Данная информация была размещена 15 марта на сайте городской администрации. «Ушла из жизни Надежда Никоноровна Шаламова, Почетный гражданин города Кургана, Заслуженный врач РСФСР. <…> Глава города Кургана, администрация города и Курганская городская Дума выражают глубокие соболезнования родным и близким Надежды Никоноровны Шаламовой», — указано в сообщении. Шаламова родилась 22 декабря 1931 года в деревне Менщиково Кетовского района Курганской области. Она окончила Челябинский медицинский институт в 1958 году. После этого она начала работать в Курганской городской больнице, где была участковым врачом-терапевтом и заведующей терапевтическим отделением центральной поликлиники. Шаламова несколько раз была депутатом Советского районного Совета народных депутатов города Кургана. Ее награждали орденами Трудового Красного Знамени и Ленина, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 1974 году Шаламовой присвоили почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1998 году — звание «Почетный гражданин города Кургана».