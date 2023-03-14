14 марта 2023

В Кургане скончалась Заслуженный врач РСФСР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививочный пункт в ТЦ
Надежда Шаламова работала врачом в Кургане с 1958 года Фото:

В Кургане скончалась Почетный гражданин города и Заслуженный врач РСФСР Надежда Шаламова. Данная информация была размещена 15 марта на сайте городской администрации.

«Ушла из жизни Надежда Никоноровна Шаламова, Почетный гражданин города Кургана, Заслуженный врач РСФСР. <…> Глава города Кургана, администрация города и Курганская городская Дума выражают глубокие соболезнования родным и близким Надежды Никоноровны Шаламовой», — указано в сообщении.

Шаламова родилась 22 декабря 1931 года в деревне Менщиково Кетовского района Курганской области. Она окончила Челябинский медицинский институт в 1958 году. После этого она начала работать в Курганской городской больнице, где была участковым врачом-терапевтом и заведующей терапевтическим отделением центральной поликлиники. Шаламова несколько раз была депутатом Советского районного Совета народных депутатов города Кургана.

Ее награждали орденами Трудового Красного Знамени и Ленина, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 1974 году Шаламовой присвоили почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1998 году — звание «Почетный гражданин города Кургана».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Кургане скончалась Почетный гражданин города и Заслуженный врач РСФСР Надежда Шаламова. Данная информация была размещена 15 марта на сайте городской администрации. «Ушла из жизни Надежда Никоноровна Шаламова, Почетный гражданин города Кургана, Заслуженный врач РСФСР. <…> Глава города Кургана, администрация города и Курганская городская Дума выражают глубокие соболезнования родным и близким Надежды Никоноровны Шаламовой», — указано в сообщении. Шаламова родилась 22 декабря 1931 года в деревне Менщиково Кетовского района Курганской области. Она окончила Челябинский медицинский институт в 1958 году. После этого она начала работать в Курганской городской больнице, где была участковым врачом-терапевтом и заведующей терапевтическим отделением центральной поликлиники. Шаламова несколько раз была депутатом Советского районного Совета народных депутатов города Кургана. Ее награждали орденами Трудового Красного Знамени и Ленина, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 1974 году Шаламовой присвоили почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1998 году — звание «Почетный гражданин города Кургана».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...