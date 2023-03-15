В Тюмени ветерану больше 30 лет не выдают положенное ему жилье

Ветерану боевых действий в Афганистане из Тюмени 33 года не предоставляют льготное жилье

Мужчина, воевавший в Афганистане, ждет положенное ему жилье десятки лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени ветеран боевых действий в Афганистане уже 33 года ждет, пока ему выдадут положенное по закону жилье. Об этом URA.RU рассказал сын мужчины. По словам молодого человека, решить вопрос не помогло ни обращение к президенту, ни заявление в прокуратуру.

«С 1990 года мой отец, ветеран боевых действий в Афганистане, состоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Однако спустя 33 года никакого жилья ему так и не предоставили», — рассказал URA.RU сын мужчины.

По словам тюменца, в городском департаменте имущественных отношений его отцу ответили, что у города просто нет квартир такого метража, который по закону должны предоставить мужчине. Вместо жилья власти предлагали выплату, это также одна из мер поддержки данной категории льготников. Однако сумма сертификата составляла порядка 800 тысяч рублей. На эти деньги мужчина не смог бы купить себе жилье, ипотеку семья не потянет.

Как отметил сын ветерана, они уже обращались в администрацию президента РФ, в прокуратуру. Однако вопрос все еще не решился. Сейчас тюменцы готовят новое письмо к Владимиру Путину.

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тюмени. Там пояснили, что заявитель проживает с супругой, и ее собственность учитывается при расчете нормы жилья, которую должны предоставить ветерану.

«Тюменец обратился с заявлением о предоставлении жилого помещения, на семью из двух человек. В связи с тем, что у его супруги имеется жилое помещение в 19,5 квадратных метров, семье необходимо предоставить жилье площадью до 16,5 кв. м. В составе жилищного фонда Тюменской области, из которого Главное управление строительства и предоставляет городу жилье под данные цели, минимальная площадь — это 33 кв. м.», — пояснили в мэрии.

Таким образом, ветеран сможет получить положенную по закону льготу лишь тогда, когда область будет располагать жильем необходимого метража. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона, ответ ожидается.