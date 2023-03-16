Дело тюменского ветерана, которому 30 лет не предоставляют жилье, дойдет до Бастрыкина

Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела тюменского ветерана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад о ходе проверки по делу тюменского ветерана боевых действий в Афганистане, которому более 30 лет не предоставляют положенное по закону льготное жилье. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту возможного нарушения жилищных прав ветерана боевых действий. В ходе проверки следствием будут приняты исчерпывающие меры для защиты и восстановления нарушенных прав ветерана», — говорится в сообщении.

О нарушении прав ветерана URA.RU рассказал сын мужчины. По его словам, решить вопрос не помогли ни в одной структуре, куда обращались потерпевшие. «С 1990 года мой отец состоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, но никакого жилья ему так и не предоставили», — пояснил URA.RU собеседник.

Он добавил, что вместо жилья власти предлагали выплату в размере около 800 тысяч рублей. Однако приобрести жилье в ипотеку даже с учетом этой суммы ветеран бы не смог. Тюменское следственное управление СКР в настоящий момент проводит доследственную проверку по обстоятельствам дела.