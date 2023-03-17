17 марта 2023

Бастрыкин займется делом свердловских сирот, которым не предоставляют жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал разобраться в деле свердловских сирот, которым не предоставляют жилье Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела из-за халатности в предоставлении жилья братьям-сиротам из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту халатности о непредоставлении жилья сиротам в Свердловской области. Два брата, являющиеся выпускниками детского дома, долгое время не могут получить положенное им по закону жилье — квартира, которая была им предоставлена ранее, непригодна для проживания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье о халатности и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки исполняющему обязанности руководителя свердловского СКР Анатолию Надбитову.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела из-за халатности в предоставлении жилья братьям-сиротам из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту халатности о непредоставлении жилья сиротам в Свердловской области. Два брата, являющиеся выпускниками детского дома, долгое время не могут получить положенное им по закону жилье — квартира, которая была им предоставлена ранее, непригодна для проживания», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье о халатности и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки исполняющему обязанности руководителя свердловского СКР Анатолию Надбитову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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