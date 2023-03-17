Челябинские синоптики пообещали похолодание

18 марта 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Ночью температура будет опускаться до -15 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские синоптики пообещали похолодание. Информацию об этом разместил сайт областного Гидрометеоцентра. «В ближайшие трое суток, с 18 по 20 марта, ночная температура на территории Челябинской области будет опускаться до -15 градусов. Днем до -4 градусов. Ветер от южного до северного, с порывами», — сообщили синоптики.

Челябинские синоптики пообещали похолодание. Информацию об этом разместил сайт областного Гидрометеоцентра. «В ближайшие трое суток, с 18 по 20 марта, ночная температура на территории Челябинской области будет опускаться до -15 градусов. Днем до -4 градусов. Ветер от южного до северного, с порывами», — сообщили синоптики.