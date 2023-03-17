17 марта 2023

Челябинские синоптики пообещали похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Ночью температура будет опускаться до -15 градусов Фото:

Челябинские синоптики пообещали похолодание. Информацию об этом разместил сайт областного Гидрометеоцентра.

«В ближайшие трое суток, с 18 по 20 марта, ночная температура на территории Челябинской области будет опускаться до -15 градусов. Днем до -4 градусов. Ветер от южного до северного, с порывами», — сообщили синоптики.

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Челябинские синоптики пообещали похолодание. Информацию об этом разместил сайт областного Гидрометеоцентра. «В ближайшие трое суток, с 18 по 20 марта, ночная температура на территории Челябинской области будет опускаться до -15 градусов. Днем до -4 градусов. Ветер от южного до северного, с порывами», — сообщили синоптики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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