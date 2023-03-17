Ночью температура будет опускаться до -15 градусов
Челябинские синоптики пообещали похолодание. Информацию об этом разместил сайт областного Гидрометеоцентра.
«В ближайшие трое суток, с 18 по 20 марта, ночная температура на территории Челябинской области будет опускаться до -15 градусов. Днем до -4 градусов. Ветер от южного до северного, с порывами», — сообщили синоптики.
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