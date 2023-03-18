В Сочи задержали блогера-сыроеда Лютого, который уморил голодом своего грудного сына. Видео

18 марта 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Следственный комитет задержал блогера, которого подозревают в изморе голодом собственного ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер-сыроед Максим Лютый из Санкт-Петербурга был задержан в Сочи. Его подозревают в истязании собственного сына-младенца. Об этом сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю. «Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (п.„г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ) <…> Следователь СКР задержал подозреваемого, с ним проведены необходимые следственные действия», — говорится в telegram-канале пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось, что отец несколько раз забирал младенца у матери на сутки. Он также лишал ребенка приема еды. Позже, когда состояние ребенка ухудшилось из-за голода и пневмонии, его увезли в больницу. Однако он скончался по пути, это произошло 14 марта, сообщает Life . Максим Лютый известен тем, что продвигает сырое питание, при котором пища не подвергается тепловой обработке. Также блогер сторонник питания от энергии солнца. Агентство « Невские новости » передает, что экспертам еще предстоит выяснить то, как образ жизни отца повлиял на жизнь и смерть ребенка.

Блогер-сыроед Максим Лютый из Санкт-Петербурга был задержан в Сочи. Его подозревают в истязании собственного сына-младенца. Об этом сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю. «Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (п.„г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ) <…> Следователь СКР задержал подозреваемого, с ним проведены необходимые следственные действия», — говорится в telegram-канале пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось, что отец несколько раз забирал младенца у матери на сутки. Он также лишал ребенка приема еды. Позже, когда состояние ребенка ухудшилось из-за голода и пневмонии, его увезли в больницу. Однако он скончался по пути, это произошло 14 марта, сообщает Life. Максим Лютый известен тем, что продвигает сырое питание, при котором пища не подвергается тепловой обработке. Также блогер сторонник питания от энергии солнца. Агентство «Невские новости» передает, что экспертам еще предстоит выяснить то, как образ жизни отца повлиял на жизнь и смерть ребенка.