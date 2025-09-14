Белоусов обратился к танкистам по важному поводу

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста, который будет отмечаться в стране 14 сентября. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте Министерства обороны РФ.
«Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Благодарю за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России. Поздравляю всех с праздником!» — приводит слова министра пресс-служба Минобороны РФ.
Белоусов отметил, что воспитание молодых военнослужащих опирается на опыт ветеранов и традиции воинского братства. Особое внимание в поздравлении уделено работникам конструкторских бюро и предприятий промышленности, которые обеспечивают армию современными и надежными образцами вооружения и бронетехники. Отмечается, что взаимодействие военных специалистов и промышленности способствует успешному решению поставленных задач и укрепляет обороноспособность страны.
