В Ленобласти объявлена опасность БПЛА

В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА

Власти Ленинградской области предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом из-за угрозы появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе региона. Сообщение об этом опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Внимание! В регионе объявлена опасность БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — сообщил Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.

Ранее несколько регионов России уже подверглись атакам украинских беспилотников, что привело к отмене и переносу рейсов в аэропортах. Власти Ленинградской области также объявили о введении мер безопасности, включая возможное снижение скорости мобильного интернета, для предотвращения угроз со стороны БПЛА. О сроках действия ограничений и последующих решениях будет сообщено дополнительно.

