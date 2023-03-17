17 марта 2023
16 марта 2023

В ХМАО полицейский не пустил Хагги Вагги на Крымскую весну. Видео

В ХМАО полицейский не пустил ростовую куклу Хагги Вагги на праздник
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, полиция, хаги-ваги
В Нижневартовске полицейский не пустил ростовую куклу Хагги Вагги на праздник Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейский преградил дорогу человеку в костюме ростовой куклы Хагги Вагги на площадь Нефтяников, где проходит праздник в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Хагги Вагги не пустили на празднование Крымской весны на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск». К посту прикреплено видео, на котором сотрудник полиции преграждает путь ростовой кукле.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители протестовали из-за выступления цирка «Борнео» с участием Хагги Вагги. Хагги Вагги и Кисси Мисси — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime.

Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»

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В Нижневартовске (ХМАО) полицейский преградил дорогу человеку в костюме ростовой куклы Хагги Вагги на площадь Нефтяников, где проходит праздник в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Хагги Вагги не пустили на празднование Крымской весны на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск». К посту прикреплено видео, на котором сотрудник полиции преграждает путь ростовой кукле. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители протестовали из-за выступления цирка «Борнео» с участием Хагги Вагги. Хагги Вагги и Кисси Мисси — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime. Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»
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