В Нижневартовске (ХМАО) полицейский преградил дорогу человеку в костюме ростовой куклы Хагги Вагги на площадь Нефтяников, где проходит праздник в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Хагги Вагги не пустили на празднование Крымской весны на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск». К посту прикреплено видео, на котором сотрудник полиции преграждает путь ростовой кукле.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители протестовали из-за выступления цирка «Борнео» с участием Хагги Вагги. Хагги Вагги и Кисси Мисси — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime.
Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»
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