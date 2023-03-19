В Екатеринбурге студентов экстренно вывели на улицы. Фото

Неизвестный заявил о минировании УрГАУ и УГЛТУ

20 марта 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Студентов уральского вуза массово сняли с пар из-за сообщения о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменили пары. Причиной стало сообщение о минировании, которое отправил неизвестный. По той же причине отменили пары у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пришло сообщение о минировании. Всех студентов вывели из учебного корпуса. Стоим на улице. Ждем, что будет дальше», — делятся читатели агентства. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. В УрГАУ отменили пары из-за сообщения о минировании Фото: читатели URA.RU Студентов Уральского государственного лесотехнического университета сняли с пар Фото: читатели URA.RU

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменили пары. Причиной стало сообщение о минировании, которое отправил неизвестный. По той же причине отменили пары у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пришло сообщение о минировании. Всех студентов вывели из учебного корпуса. Стоим на улице. Ждем, что будет дальше», — делятся читатели агентства. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.