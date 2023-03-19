19 марта 2023
18 марта 2023

В Екатеринбурге студентов экстренно вывели на улицы. Фото

Неизвестный заявил о минировании УрГАУ и УГЛТУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Студентов уральского вуза массово сняли с пар из-за сообщения о минировании Фото:

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменили пары. Причиной стало сообщение о минировании, которое отправил неизвестный. По той же причине отменили пары у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Пришло сообщение о минировании. Всех студентов вывели из учебного корпуса. Стоим на улице. Ждем, что будет дальше», — делятся читатели агентства.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

В УрГАУ отменили пары из-за сообщения о минировании
Фото:
Студентов Уральского государственного лесотехнического университета сняли с пар
Фото:

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В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменили пары. Причиной стало сообщение о минировании, которое отправил неизвестный. По той же причине отменили пары у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пришло сообщение о минировании. Всех студентов вывели из учебного корпуса. Стоим на улице. Ждем, что будет дальше», — делятся читатели агентства. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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