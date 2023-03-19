Студентов уральского вуза массово сняли с пар из-за сообщения о минировании
В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменили пары. Причиной стало сообщение о минировании, которое отправил неизвестный. По той же причине отменили пары у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Пришло сообщение о минировании. Всех студентов вывели из учебного корпуса. Стоим на улице. Ждем, что будет дальше», — делятся читатели агентства.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
В УрГАУ отменили пары из-за сообщения о минировании
Студентов Уральского государственного лесотехнического университета сняли с пар
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