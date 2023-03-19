В Екатеринбурге сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе

20 марта 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП установят во время прокурорской проверки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге помощник прокурора Чкаловского района сбил женщину на пешеходном переходе. Прокурор области Борис Крылов поручил провести проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокураторы Свердловской области. «По поручению прокурора области Бориса Крылова в отношении помощника прокурора организована служебная проверка. С его согласия для полноценного и объективного расследования обстоятельств возбудили административное производство по этому делу», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что замначальника по охране общественного порядка УВД полиции Кушвы (Свердловская область) подполковник Максим Иванцов не будет наказан за гибель пенсионерки Надежды Боярских. Женщина погибла под колесами его KIA Stinger.

В Екатеринбурге помощник прокурора Чкаловского района сбил женщину на пешеходном переходе. Прокурор области Борис Крылов поручил провести проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокураторы Свердловской области. «По поручению прокурора области Бориса Крылова в отношении помощника прокурора организована служебная проверка. С его согласия для полноценного и объективного расследования обстоятельств возбудили административное производство по этому делу», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что замначальника по охране общественного порядка УВД полиции Кушвы (Свердловская область) подполковник Максим Иванцов не будет наказан за гибель пенсионерки Надежды Боярских. Женщина погибла под колесами его KIA Stinger.