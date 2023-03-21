ВСУ ударили беспилотником по нефтеперекачивающей станции в Брянской области

В результате удара БПЛА ВСУ по станции никто не пострадал, заявил Богомаз
Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС „Новозыбков“ АО „Транснефть“. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Александр Богомаз в своем
Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе. Электричество восстановят после проведения оперативно-следственных мероприятий, добавил губернатор.
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