ВСУ ударили беспилотником по нефтеперекачивающей станции в Брянской области

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В результате удара БПЛА ВСУ по станции никто не пострадал, заявил Богомаз Фото:

Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС „Новозыбков“ АО „Транснефть“. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе. Электричество восстановят после проведения оперативно-следственных мероприятий, добавил губернатор.

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Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС „Новозыбков“ АО „Транснефть“. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе. Электричество восстановят после проведения оперативно-следственных мероприятий, добавил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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