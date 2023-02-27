В Китае показали, как США взорвали «Северный потоки». Видео

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, нефтяная платформа, печорское море
На «Северных потоках» произошла утечка газа Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Китайский телеканал CGTN сделали видео, на котором показали предположительный процесс взрыва «Северного потока». Ролик сделан на основе расследования американского журналиста Сеймура Херша.

«Предположительно, группа американцев в штатском на вертолете прибыла на место учений и встретились с вице-адмиралом Шестого флота ВМС США, а также группой людей в штатском. После этого американцы совершили глубоководное погружение и разместили взрывчатое вещество C4 на трубах с защитных бетонным покрытием», — сообщается в видео CGTN.

Взрыв на «Северных потоках» произошел в конце сентября, там была утечка газа. В США заявляли, что они не причастны к этому. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и обвинил США, передает RT. По его словам, приказ отдали в ЦРУ. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что теракт могли устроить США. Запад не хочет разбираться в ситуации, передает «Национальная служба новостей» заявление Кремля.

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Китайский телеканал CGTN сделали видео, на котором показали предположительный процесс взрыва «Северного потока». Ролик сделан на основе расследования американского журналиста Сеймура Херша. «Предположительно, группа американцев в штатском на вертолете прибыла на место учений и встретились с вице-адмиралом Шестого флота ВМС США, а также группой людей в штатском. После этого американцы совершили глубоководное погружение и разместили взрывчатое вещество C4 на трубах с защитных бетонным покрытием», — сообщается в видео CGTN. Взрыв на «Северных потоках» произошел в конце сентября, там была утечка газа. В США заявляли, что они не причастны к этому. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и обвинил США, передает RT. По его словам, приказ отдали в ЦРУ. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что теракт могли устроить США. Запад не хочет разбираться в ситуации, передает «Национальная служба новостей» заявление Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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