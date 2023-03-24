24 марта 2023
23 марта 2023

В ХМАО ребенок провалился в канализационный колодец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , снег, улица куйбышева, канализационные кольца, зима, ремонт канализации, канализационный люк
В Советском ребенок упал в канализационный люк, открытый при уборке снега Фото:

В Советском (ХМАО) в открытый люк канализационного колодца провалился ребенок. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега, сообщается в социальной сети.

«Ребенок упал в канализационный колодец по улице Железнодорожная, 56. Благо, дома были взрослые и услышали крики», — сообщил о происшествии пользователь в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту представители городской администрации поделились подробностями происшествия. Ребенок играл на снежном сугробе, скатился по склону и упал в открытый люк колодца, крышка которого была случайно сдвинута при уборке снега, так как не была видна из-за снежных завалов. Находившиеся неподалеку взрослые оперативно отреагировали на происшествие и помогли ребенку. Ребенок травм не получил и был передан родителям.

На место происшествия выехали коммунальщики, которые закрыли крышку колодца. Директор управляющей компании принес родителям ребенка извинения.

Деревянная крышка канализационного колодца
Фото:
Огороженное лентой место происшествия
Фото:

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В Советском (ХМАО) в открытый люк канализационного колодца провалился ребенок. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега, сообщается в социальной сети. «Ребенок упал в канализационный колодец по улице Железнодорожная, 56. Благо, дома были взрослые и услышали крики», — сообщил о происшествии пользователь в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту представители городской администрации поделились подробностями происшествия. Ребенок играл на снежном сугробе, скатился по склону и упал в открытый люк колодца, крышка которого была случайно сдвинута при уборке снега, так как не была видна из-за снежных завалов. Находившиеся неподалеку взрослые оперативно отреагировали на происшествие и помогли ребенку. Ребенок травм не получил и был передан родителям. На место происшествия выехали коммунальщики, которые закрыли крышку колодца. Директор управляющей компании принес родителям ребенка извинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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