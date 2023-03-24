В ХМАО ребенок провалился в канализационный колодец. Фото

25 марта 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

В Советском ребенок упал в канализационный люк, открытый при уборке снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском (ХМАО) в открытый люк канализационного колодца провалился ребенок. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега, сообщается в социальной сети. «Ребенок упал в канализационный колодец по улице Железнодорожная, 56. Благо, дома были взрослые и услышали крики», — сообщил о происшествии пользователь в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту представители городской администрации поделились подробностями происшествия. Ребенок играл на снежном сугробе, скатился по склону и упал в открытый люк колодца, крышка которого была случайно сдвинута при уборке снега, так как не была видна из-за снежных завалов. Находившиеся неподалеку взрослые оперативно отреагировали на происшествие и помогли ребенку. Ребенок травм не получил и был передан родителям. На место происшествия выехали коммунальщики, которые закрыли крышку колодца. Директор управляющей компании принес родителям ребенка извинения. Деревянная крышка канализационного колодца Фото: группа «Администрация Советского района», Вк Огороженное лентой место происшествия Фото: группа «Администрация Советского района», Вк

В Советском (ХМАО) в открытый люк канализационного колодца провалился ребенок. Деревянная крышка колодца оказалась сдвинутой при проведении работ по очистке снега, сообщается в социальной сети. «Ребенок упал в канализационный колодец по улице Железнодорожная, 56. Благо, дома были взрослые и услышали крики», — сообщил о происшествии пользователь в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту представители городской администрации поделились подробностями происшествия. Ребенок играл на снежном сугробе, скатился по склону и упал в открытый люк колодца, крышка которого была случайно сдвинута при уборке снега, так как не была видна из-за снежных завалов. Находившиеся неподалеку взрослые оперативно отреагировали на происшествие и помогли ребенку. Ребенок травм не получил и был передан родителям. На место происшествия выехали коммунальщики, которые закрыли крышку колодца. Директор управляющей компании принес родителям ребенка извинения.