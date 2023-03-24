В Свердловской области активизировались мошенники, взламывающие «Госуслуги»

Жители Верхотурья за два дня получили более сотни звонков от мошенников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Верхотурья (Свердловская область) за последние двое суток поступило более сотни звонков через WhatsApp от мошенников, стремящихся украсть их персональные данные на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в отделении полиции №12 МО МВД России «Новолялинский».

«Участились попытки мошенников украсть данные граждан на сайте „Госуслуги“. За последние два дня верхотуринцы получили более сотни звонков от аферистов», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство просит граждан оставаться бдительными и не вестись на уловки мошенников. Схема обмана аферистов через популярный мессенджер проста: человеку звонят с неизвестного номера с изображением логотипа приложения «Госуслуги», абонент представляется менеджером и сообщает, что кто-то пытается взломать аккаунт гражданина.

Затем мошенник предлагает способ, как можно защитить учетную запись и просит пройти верификацию. Так преступник получает доступ к профилю своей жертвы. «Сотрудники МФЦ не звонят гражданам, портал „Госуслуги“ используется в онлайн-режиме, без личного общения. Лучше сразу прекратить общение и положить трубку», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало про жителя Красноуфимска, который взял в кредит сотни тысяч рублей и отправил их мошенникам. Мужчина без каких-либо раздумий пошел навстречу аферистам.