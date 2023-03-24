24 марта 2023

В Свердловской области активизировались мошенники, взламывающие «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Верхотурья за два дня получили более сотни звонков от мошенников Фото:

Жителям Верхотурья (Свердловская область) за последние двое суток поступило более сотни звонков через WhatsApp от мошенников, стремящихся украсть их персональные данные на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в отделении полиции №12 МО МВД России «Новолялинский».

«Участились попытки мошенников украсть данные граждан на сайте „Госуслуги“. За последние два дня верхотуринцы получили более сотни звонков от аферистов», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство просит граждан оставаться бдительными и не вестись на уловки мошенников. Схема обмана аферистов через популярный мессенджер проста: человеку звонят с неизвестного номера с изображением логотипа приложения «Госуслуги», абонент представляется менеджером и сообщает, что кто-то пытается взломать аккаунт гражданина.

Затем мошенник предлагает способ, как можно защитить учетную запись и просит пройти верификацию. Так преступник получает доступ к профилю своей жертвы. «Сотрудники МФЦ не звонят гражданам, портал „Госуслуги“ используется в онлайн-режиме, без личного общения. Лучше сразу прекратить общение и положить трубку», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало про жителя Красноуфимска, который взял в кредит сотни тысяч рублей и отправил их мошенникам. Мужчина без каких-либо раздумий пошел навстречу аферистам.

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Жителям Верхотурья (Свердловская область) за последние двое суток поступило более сотни звонков через WhatsApp от мошенников, стремящихся украсть их персональные данные на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в отделении полиции №12 МО МВД России «Новолялинский». «Участились попытки мошенников украсть данные граждан на сайте „Госуслуги“. За последние два дня верхотуринцы получили более сотни звонков от аферистов», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ведомство просит граждан оставаться бдительными и не вестись на уловки мошенников. Схема обмана аферистов через популярный мессенджер проста: человеку звонят с неизвестного номера с изображением логотипа приложения «Госуслуги», абонент представляется менеджером и сообщает, что кто-то пытается взломать аккаунт гражданина. Затем мошенник предлагает способ, как можно защитить учетную запись и просит пройти верификацию. Так преступник получает доступ к профилю своей жертвы. «Сотрудники МФЦ не звонят гражданам, портал „Госуслуги“ используется в онлайн-режиме, без личного общения. Лучше сразу прекратить общение и положить трубку», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало про жителя Красноуфимска, который взял в кредит сотни тысяч рублей и отправил их мошенникам. Мужчина без каких-либо раздумий пошел навстречу аферистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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